“Franco tu lo hai fatto con Gemma” Tina un fiume in piena e Maria sconvolta abbassa l’audio | VIDEO

L’opinionista Tina Cipollari scatena nuovamente il panico nello studio di UeD, Maria perplessa decide di abbassare l’audio: Gemma completamente senza parole.

Come ben saprete la famosa opinionista non prova una particolare simpatia nei confronti della famigerata dama Gemma Galgani, poiché la considera infantile e incredibilmente insopportabile. D’altro canto la dama prova altrettanta antipatia nei suoi confronti. Le due infatti continuano incessantemente a battibeccarsi all’interno dello studio del rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. La dama fa parte del cast ormai da diversi anni, la sua presenza è quindi fondamentale per la redazione.

L’opinionista però ricopre il suo ruolo impeccabilmente ed inoltre siede di fianco al trono da ancor prima che la donna iniziasse il suo percorso. Per chi non lo sapesse, la donna, nonostante l’età la dama è tuttora alla ricerca del suo principe azzurro e spera infatti di trovarlo proprio fra le mura del dating show. Per questo motivo l’opinionista pensa che la dama si ancora molto infantile e di certo alla sua età non dovrebbe fantasticare ancora su determinati argomenti.

Il loro pensiero contrastante solitamente genera letteralmente il caos. Non è di certo la prima volta che vediamo le due protagoniste indiscusse scontrarsi ferocemente. A questi episodi però siamo ormai abituati. Nelle ultime ore la situazione creatisi va ben oltre la nostra immaginazione.

Tina lo dice davanti a tutti e Maria abbassa l’audio: cosa hanno fatto Franco e Gemma

Per chi non lo sapesse da ormai qualche settimana è tornato all’interno dello studio televisivo il famoso ed amatissimo professore Franco. L’uomo ha da sempre espresso il suo pensiero nei confronti di Gemma ed inoltre ha perfino ammesso di non provare alcuna attrazione nei suoi confronti.

Nonostante le sue parole però i due sono usciti insieme ed hanno trascorso dei momenti indimenticabili. Venendo a conoscenza del tutto l’opinionista non ha potuto resistere e si è prontamente intromessa.

Ha infatti pensato e chiesto pubblicamente se tra i due ci fosse stato un avvicinamento intimo, o meglio, se i due avessero avuto dei rapporti sessuali. Il tutto è stato da lei ipotizzato poiché a suo dire la dama era fin troppo radiosa e per questo motivo infatti il dubbio le è sorto spontaneo.

“Professore buonasera, abbiamo visto Gemma.. Maria non sto dicendo niente di così scabroso scusate.. allora ho pensato che evidentemente..”– mentre l’opinionista ha iniziato a parlare la conduttrice l’ha prontamente interrotta ed ha deciso di abbassare l’audio così da non far riprendere delle frase inadeguate ad una certa fascia oraria. Il professore però ha prontamente smentito.