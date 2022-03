Eros senza freni, ‘commenta’ la nuova fiamma di Michelle: asfaltato come non mai | FOTO

Eros Ramazzotti senza freni. Il cantautore commenta così la nuova fiamma di Michelle. Lui asfaltato come mai nessuno aveva fatto prima. Ecco che cosa sta succedendo nei dettagli.

Michelle Hunziker di nuovo felice

Dopo un periodo sentimentale abbastanza turbolento, la bella conduttrice svizzera sembra aver ritrovato il sorriso e il merito è senza ombra di dubbio di un uomo. Non si tratta di Trussardi né di Ramazzotti ma di Giovanni Angiolini.

Il medico chirurgo specializzato, in ortopedia e traumatologia, nonché ex protagonista del Grande Fratello 14, ha fatto breccia nel cuore della bella bionda che può tornare a sorridere alla vita dopo mesi davvero bui.

Anche se ancora non c’è stata una conferma ufficiale di questa nuova relazione, ormai non ci sono più dubbi. Il settimanale tedesco Bunte ha fotografato la svizzera con Angiolini mentre erano intenti a scambiarsi effusioni pubbliche.

A quanto pare però, la nuova fiamma Michelle non sembra piacere particolarmente all’ex marito Eros Ramazzotti. Sapete come ho commentato il nuovo flirt della sua ex moglie? In questo modo.

Eros ‘stronca’ la nuova fiamma di Michelle

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker con il loro amore hanno fatto sognare tutti. Bellissima conduttrice lei, nel pieno del successo, cantautore super affermato lui, hanno detenuto per anni il titolo di coppia più bella d’Italia.

Purtroppo però la fine di questo importante sentimento ha lasciato degli strascichi pesanti tanto per lei che per lui. I due sono rimasti ugualmente in ottimi rapporti, come si è potuto notare recentemente nella trasmissione condotta proprio dalla Hunziker, Michelle Impossible.

Le cose con Eros vanno alla grande tanto che si sono professati grandi amici e si sono scambiati addirittura un bacio sulla bocca davanti a tutti. Michelle, oggi, dopo la separazione da Tomaso Trussardi sembra stare bene grazie a Giovanni Angiolini.

Sembra però, che la nuova fiamma della Hunziker non piaccia molto al cantautore. Avete visto come ha reagito alla notizia? Nelle scorse ore il cantante ha pubblicato una Instagram Story nella quale si vede uno studio di registrazione.

Fin qui tutto nella norma, Ramazzotti starà sicuramente incidendo una nuova canzone. Ciò che ha attirato l’attenzione dei fan, è la frase che accompagna l’immagine, un aforisma di Victor Hugo che recita:

“Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime”.

Molti suoi social hanno pensato che questa frase, Eros l’abbia voluta rivolgere proprio a Michelle lanciando una frecciatina al suo nuovo amore. Forse Ramazzotti è ancora geloso della Hunziker? Magari nel suo nuovo pezzo troveremo qualche riferimento puramente casuale a qualcuno? Staremo a vedere.