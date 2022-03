By

Ormai non si parla d’altro, il flirt tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sta facendo molto discutere. Ultimamente i due sono al centro dell’attenzione mediatica, ma qual è la verità su questa vicenda? Scopriamo di più.

Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. E’ sempre stata al centro dell’attenzione per la sua vita privata, ma in queste ultime settimane è tornata a far parlare di sé, dopo esser stata immortalata con Giovanni Angiolini. Ma qualcosa non va: scopriamo di più.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: è amore? La verità

Da poco Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione ufficiale. Ma la bellissima conduttrice italo svizzera sembra aver ripreso in mano la sua vita, infatti, ha riaperto il suo cuore già ad un altro uomo.

Si chiama Giovanni Angiolini, classe 1981 nato il 13 gennaio a Sassari. E’ un medico chirurgo specializzato in ortopedia ed è stato anche un ex concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello. Recentemente, è stato immortalato insieme a Michelle Hunziker, ad Alghero, dal settimanale tedesco Bunte.

Dagli scatti si può notare la complicità che c’è tra i due e il bacio che si sono scambiati con indosso la mascherina. Si vocifera che il flirt nato tra i due avrebbe avuto inizio a gennaio, infatti, in quel periodo vennero avvistati insieme per la prima volta in un ristorante con altre persone.

Ma in questa storia c’è qualcosa che non va, a rivelare dei retroscena scottanti è stato proprio un paparazzo, intervistato dal settimanale Oggi. L’uomo si è lasciato andare a delle confessioni choc: scopriamo di più.

Michelle Hunziker è stata smascherata: tutti i dettagli

Il proprietario di una nota casa fotografica, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, dove ha raccontato di avere un sospetto sul flirt più chiacchierato di questo ultimo periodo.

Secondo le parole del fotografo, il quale non ha svelato la sua identità, la storia tra Michelle e Giuseppe sarebbe organizzata a tavolino per far parlare di loro. Ha spiegato le sue perplessità, dicendo:

“O il fotografo che ha fatto lo scoop è stato avvertito in tempo da qualcuno, visto che si trovava già all’aeroporto, oppure è un uomo veramente fortunato.”

La domanda sorge spontanea, chi avrebbe avvertito il fotografo? E perché questa persona avrebbe voluto svelare uno scoop così importante? Da qui il sospetto sui diretti interessati, che sarebbero stati loro ad avvertire i fotografi per degli scatti “finti”. Sarà veramente così? Non ci resta che aspettare altri aggiornamenti per scoprire la verità.