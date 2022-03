UeD, improvviso colpo di scena: proprio loro abbandonano il programma | Petali in studio

Totalmente inaspettato colpo di scena, proprio loro due decidono prontamente di abbandonare lo studio di UeD camminando sui petali rossi. Ecco di chi si tratta e cosa ha scatenato tutto ciò.

Nelle ultime ore inaspettatamente lo studio del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi si è letteralmente riempito di rossi petali. Il tutto fatto per via di una scelta completamente inaspettata che ha lasciato tutti i presenti davvero senza parole. Gli stessi autori e la stessa conduttrice sono rimasti sconvolti del poco preavviso. Non è di certo la prima volta però che accade un episodio del genere.

D’altronde tutti coloro che decidono di intraprendere un percorso all’interno del dating show hanno un solo obbiettivo in mente, ovvero trovare l’amore della propria vita. Questa si pensa che quest’ultimo è proprio davanti ai propri occhi non c’è affatto bisogno di aspettare.

Molti membri del cast negli anni passati hanno deciso di proseguire sorprendendo tutti con una scelta improvvisata dettata dalle emozioni. Solitamente però la scelta si comprende ancor prima che questa possa effettivamente avvenire. Questa volta però nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. Vediamo quindi quale coppia ha effettivamente lasciato il programma.

Lo studio di UeD si riempie di petali, proprio loro abbandonano il programma felici

Nelle ultime ore abbiamo avuto modo di sapere che nel programma condotto da Maria, anche oggi, si è verificato l’impensabile. Stiamo parlando di due giovani ragazzi, tronista del trono classico ed una delle sue corteggiatrici. Come ben saprete vi erano ben due ragazzi che sedevano sul trono Luca e Matteo. Ebbene a fare la sua scelta è stato proprio quest’ultimo. Vi ricordiamo che vi erano due corteggiatrici a contendersi la sua attenzione, solo una di queste però è riuscita ad attirarlo letteralmente a sé.

Federica e Valeria hanno continuato a conoscere contemporaneamente il giovane tronista Matteo, mettendosi perfino l’una contro l’altra. Questi ultimi tempi sono stati particolarmente difficili per Matteo, il suo carattere infatti, non che questo sia negativo, ha fatto si che molte ragazze purtroppo prendessero le distanze. Ovviamente fino all’arrivo di Federica e Valeria. Fra le due corteggiatrici però solo Valeria è uscita definitivamente dal programma insieme a lui.

Secondo quanto si ipotizza infatti, la sua scelta è stata condizionata perfino dalla situazione famigliare della non scelta, poiché quest’ultima ha un figlio. Scegliere lei quindi non avrebbe fatto vivere spensieratamente il ragazzo, il quale non si sente affatto pronto di prendersi determinate responsabilità. Nonostante questo però Matteo l’ha infinitamente ringraziata poiché, secondo quanto lui stesso ha confessato, gli ha fatto vivere dei momenti magici che non dimenticherà mai.