UeD, Alessandro dimentica Ida: pizzicato insieme all’altra dama | Che batosta

Altra pessima notizia per la dama di UeD, Ida Platano, il cavaliere Alessandro viene beccato assieme ad un’altra donna. Ecco di chi si tratta e qual è stata la sua reazione.

Questi ultimi giorni si sono rivelati particolarmente difficili per la famosa dama di Uomini e Donne, da ormai molti alti presente all’interno del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. In cerca dell’amore della sua vita pensava ah dovuto affrontare innumerevoli difficoltà. Pensava però di aver trovato finalmente l’uomo giusto per lei, ovvero il cavaliere in questione, ma a quanto pare anche lui alla fine si è rivelato una delusione per lei.

I due si frequentavano ormai da circa un mese quando la dama decise di aprire il suo cuore confessandogli i suoi sentimenti nei suoi confronti. Sentimenti però non ricambiati dal cavaliere, il quale infatti ha preferito troncare definitivamente la loro conoscenza lasciando completamente senza parole al dama.

Il tutto è stato ovviamente ripreso dalle telecamere attente del dating show e per questo motivo la Platano pensava di voltare pagina ed abbandonare definitivamente il programma. A quanto pare però la sua decisione è be diversa da quella del cavaliere poiché quest’ultimo è pronto ad affrontare un nuovo percorso con un’altra donna.

Alessandro di UeD si dimentica in fretta di Ida Platano

In realtà non è trascorso molto tempo da quando il giovane cavaliere ha troncato definitivamente i rapporti con lui. Le motivazioni sono infinite, le responsabilità nel conoscere il figlio, la lontananza e via dicendo. Tutte motivazioni che però non gli hanno di certo impedito di voler intraprendere un nuovo percorso assieme ad un’altra donna. A quanto pare infatti quest’ultima ha attirato particolarmente la sua attenzione anche se entrambi fanno parte di troni ben diversi.

Come ben saprete a breve Matteo abbandonerà definitivamente il programma poiché ha scelto di proseguire con la sua conoscenza con la corteggiatrice Valeria. Federica quindi è rimasta dovrebbe anch’essa terminare il suo percorso. Il cavaliere però, il quale ha prestato molta attenzione alle uscite fatte con Matteo, ha ben pensato di invitarla ad intraprendere un nuovo percorso insieme.

Questa sua scelta ovviamente ha fatto letteralmente infuriare la dama Platano, poiché le situazioni famigliari e private delle due si somigliano incredibilmente. Per chi non lo sapesse anche Federica ha un figlio. Vi ricordiamo che il cavaliere ha deciso di troncare con Ida proprio per lontananza e per le responsabilità che avrebbe dovuto prendersi. Qualcosa quindi non torna affatto. Bisogna tener conto ovviamente del pensiero di Federica però, il quale potrebbe completamente cambiare la situazione.