“Traditore, fijo de na mi***ta”, Ilary Blasi fuori controllo su Totti | C’entra una sua famosa collega

By

La famosa conduttrice Ilary Blasi perde completamente le staffe su Francesco Totti, a generare il caos supremo è proprio una sua collega. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta.

Come ben saprete in queste ultime settimane si è generato letteralmente il caos sulla coppia più amata dal pubblico italiano. Numerose infatti sono le notizie che hanno iniziato a circolare sul loro conto rendendo difficoltosa la quotidianità dei diretti interessati. Ebbene si, i chiacchiericci infatti hanno intaccato notevolmente sulla loro vita privata poiché perfino i figli sono venuti a conoscenza di fatti estranei al reale ambiente famigliare.

Lo stesso calciatore ha cercato di smentire la notizia di una presunta crisi ed un divorzio imminente proprio perché il tutto iniziava a turbare i loro figli. Fortunatamente però è venuta a galla la verità. A smentire la notizia definitivamente è stata proprio la conduttrice.

Pare infatti che lo scoop in realtà si sia basato su una semplice supposizione e non di certo su fatti realmente accaduti. La situazione però nelle ultime ore si è nuovamente complicata per via di alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e cosa ha scatenato questa forte reazione.

Ilary Blasi su Totti, perde completamente le staffe e rivela tutta la verità

Come potrete ben immaginare la notizia dell’imminente divorzio ha fatto scalpore non solo nel pubblico ma perfino all’interno del mondo dello spettacolo. Molti Vip infatti hanno iniziato a domandarsi cosa stesse accadendo realmente ed alcuni di loro, senza aspettare o verificare la veridicità dei chiacchiericci, ingenuamente hanno deciso di esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla coppia. Questo non solo ha incrementato i chiacchiericci ma ha incredibilmente infastidito ed urtato la famosa conduttrice.

“Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mig****a, traditore. Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate! [..] Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia?”

Queste sono le parole di Ilary Blasi riguardo alle innumerevoli voci che sono circolate sul suo conto e soprattutto sul conto del marito. Inoltre ha voluto mettere in chiaro che Francesco viene descritto come una persona completamente diversa da ciò che è realmente ed oltretutto non è affatto mancata la tagliente frecciatina indirizzata a Simona Ventura.

Quest’ultima infatti aveva pubblicamente espresso il suo sconforto nel venire a conoscenza di tale notizia, come se questa fosse verificata. “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse con noi.”– A quanto pare le parole della sua collega non le ha affatto apprezzate.