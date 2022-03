“Obbligati a mollare tutto”, colpo di scena all’Isola dei famosi: Ilary non ci vuole credere

Inaspettato colpo di scena all’Isola dei Famosi, i naufraghi sono obbligati ad allontanarsi. La conduttrice Ilary Blasi completamente senza parole: tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete ormai da diverse settimane è iniziato uno dei reality più seguito in tutta l’Italia. Come da programma la conduttrice Ilary Blasi ha dato il benvenuto ai nuovi naufraghi di questa edizione ed ovviamente a tutti coloro che l’affiancano all’interno ed all’esterno dello studio televisivo. Il cast è ricco di personaggi noti ed amati particolarmente dal pubblico, anche per questo motivo infatti si prospetta un’edizione di successo ed incredibilmente emozionante e travolgente.

Durante i primi giorni in Honduras i naufraghi non hanno riscontrato dei problemi particolari. Come ben saprete ognuno di loro non ha alcun contatto con il mondo esterno ed ovviamente deve provvedere a se stesso procurandosi il cibo necessario per affrontare l’isola.

Dietro le quinte ovviamente vi sono tutti gli addetti che monitorano continuamente la situazione per assicurarsi che nessuno di loro corra dei pericoli di alcun tipo. Solitamente però sono davvero rari gli interventi che vengono effettuati poiché gli episodi di pericolo ovviamente sono minimi. Nelle ultime ore però, quella che doveva essere una splendida giornata si è tramutata in tragedia.

Ilary Blasi completamente senza parole, naufraghi costretti ad abbandonare l’Isola dei Famosi

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore si è presentato un problema particolarmente preoccupante. A comunicare la notizia ovviamente è stato il collaboratore della conduttrice televisiva. Stiamo parlando proprio di Alvin, il quale si trova molto vicino all’isola in cui si trovano i naufraghi ed insieme ad altri monitora costantemente la situazione.

Circa due giorni fa situazione metereologica è completamente precipitata. Un nubifragio ha colpito l’isola ed ovviamente i naufraghi hanno dovuto abbandonare l’isola. Gli addetti li hanno prontamente portati al riparo ed al sicuro.

“Sono stati tre giorni difficili perché c’è stato un nubifragio e purtroppo il Cairo era proprio nell’occhio di questo ciclone. Quindi per questione di sicurezza abbiamo dovuto portare i naufraghi al sicuro. Sono stati separati, una capanna per alcuni naufraghi e l’altra per le coppie.”

Alvin parla del nubifragio 😱 pic.twitter.com/7f56SUdTz0 — Marietta (@Mariettamitica) March 28, 2022

Queste sono le parole di Alvin, il quale le ha comunicate direttamente tramite le sue Instagram Story. Sono stati attimi di paura per tutti loro, fortunatamente però pare che attualmente la situazione stia migliorando. I naufraghi infatti sono potuti tornare in Playa. Questa sera però verrà affrontata dettagliatamente la situazione in puntata. La stessa conduttrice non si sarebbe mai aspettata un episodio simile sull’isola.