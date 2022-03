INPS, finalmente con la primavera arriva il bonus vacanze: lo utilizzi in questo modo

La pubblicazione del bando, da parte dell’INPS, ha preso il nome di INPSieme Senior 2022, consiste nell’assegnare delle quote per le vacanze in Italia.

La platea a cui è rivolta, è quella dei pensionati e dei loro familiari conviventi, per il bonus vacanze proposto dall’Inps.

INPS, arriva il bonus vacanze

La primavera è arrivata e come sempre ci si vorrebbe sentire già ad un passo dalle mete turistiche più amate. L’arrivo del bando da parte dell’INPS è cosa assai gradita per molti pensionati.

Il bonus vacanze Inps 2022 è annuale, ed è ovviamente presentato con un anticipo funzionale in primavera, in quanto consente oltre che fare le valutazioni delle mete da scegliere, di presentare le richieste entro i tempi stabiliti dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

INPSieme Senior 2022, di cosa si tratta

Come già anticipato, si tratta di un’iniziativa che prende il nome di Estate INPSieme Senior, con questo bando di concorso annuale, offerto dall’dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale italiano ad una specifica fascia di utenti, i pensionati e i loro familiari.

Dopo i vari bonus derivati per fronteggiare l’emergenza della pandemia di Covid-19, il bonus vacanze gestito dall’Inps consente di usufruire di un contributo, parziale o totale.

Il bonus vacanze, presente nel bando di concorso pubblicato è destinato al pagamento di un soggiorno estivo nei mesi di luglio, agosto e ottobre. Il bonus si potrà impiegare per soggiornare sia in località marine, che montane, termali o per visitare citta culturali in Italia.

Chi può farne richiesta

Potranno farne richiesta tutti i pensionati che sono ex lavoratori della Pubblica Amministrazione. Ma anche quanti risultano affiliati alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché ex IPOST.

Per quanto riguarda i pensionati dell’ex pubblica amministrazione sono previsti 1000 contributi per soggiorno di 8 giorni e 7 notti in Italia e 2000 per soggiorni di 15 giorni e 14 notti in Italia.

Per i pensionati della Gestione unitaria sono previsti 250 contributi per soggiorni di 8 giorni e 7 notti e 600 contributi per soggiorno di 15 giorni e 14 notti sempre sul territorio italiano.

La domanda va fatta solo in via telematica accedendo al sito dell’Inps e fino alle 12 del 15 aprile 2022. L’Inps pubblicherà sul proprio sito le graduatorie entro il 18 maggio, ed entro il 15 luglio 2022 verranno pagati gli acconti pari al 20% dell’importo del contributo.

È stato stimato che il bonus sarà a disposizione di circa 3.850 pensionati e allargato quindi anche ai membri della famiglia conviventi, tra coniugi e figli disabili.

Il bonus include le spese di alloggio in strutture turistiche ricettive, ma anche del vitto, oltre che delle spese di viaggio.

Sono incluse in queste le eventuali spese aggiuntive come le gite e le escursioni, oppure eventuali attività sportive connesse alla vacanza.

Inoltre sono incluse nel spese anche le previste coperture assicurative obbligatorie.