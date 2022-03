“In dolce attesa”, sganciata la bomba a Monaco: nessuno si aspettava fosse incinta

By

Arriva un’indiscrezione che sconvolge il Principato di Monaco. Proprio lei è in dolce attesa. Nessuno si aspettava che fosse incinta. Ecco che cosa sta accadendo nella famiglia Grimaldi.

Scandalo in una delle famiglie reali più famose del mondo, lei in dolce attesa ma nessuno si aspettava che stesse per arrivare la cicogna. Ecco la bomba che fa tremare il Principato.

Il Principato di Monaco trema

Sono mesi che i membri più importanti della famiglia Grimaldi sono finiti nell’occhio del ciclone per via di alcune vicende personali che hanno attirato l’attenzione mediatica su di loro.

Protagonisti indiscussi di una delle dinastie più potenti del mondo sono senza dubbio Charlene Wittstock e il consorte Alberto II. La ‘principessa triste’, così come è stata denominata dai mass media internazionali, ha dovuto affrontare gravi problemi di salute che per oltre un anno l’hanno tenuta lontana da palazzo reale.

Solo qualche settimana fa, ha fatto ritorno a Monaco dopo un ricovero di 8 mesi in Sudafrica e altri quattro in Svizzera. Ma, a quanto pare, la sovrana è volata nuovamente a Berna lasciando a casa figli e marito. Spunta però ora un’indiscrezione che fa tremare il Principato: nessuno si aspettava che fosse incinta.

Charlene, nessuno si aspettava l’arrivo della cicogna

La principessa di Monaco di nuovo nell’occhio del ciclone. La consorte di Alberto II sta vivendo una fase della sua vita privata davvero molto delicata. Ancora non si è ripresa dall’esaurimento psicofisico che l’ha fortemente debilitata.

Nonostante stia meglio, la sua convalescenza è ancora lunga. Dopo una breve permanenza a Roc Agel, sulle alture del principato, lontano dai paparazzi e dagli scandali di corte, la Wittstock, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe volata a Berna, in Svizzera dove avrebbe dato mandato alla sua segretaria di acquistare un lussuoso appartamento.

I suoi problemi di salute hanno messo a dura prova il matrimonio con Alberto che a quanto pare è sempre più lontano da lei. I sovrani di Monaco sono genitori di due splendidi gemelli, Jacques e Gabriella, nati a dicembre 2014.

A proposito di famiglia, spunta un’indiscrezione di cui nessuno era a conoscenza. Prima di dare alla luce i suoi due bambini, la principessa ha avuto un aborto spontaneo proprio a causa dei suoi problemi di salute.

Il tutto è accaduto poco prima che scoppiasse nel mondo la pandemia del coronavirus. La principessa aveva organizzato la sua partenza per il Sudafrica e già allora i mass media l’avevano ripresa con un pancino sospetto confermato poi in una foto ufficiale scattata il giorno di Natale in compagnia dei suoi figli.

In quell’occasione, Charlene indossava un abito bianco e un pancino era in bellavista. Purtroppo la principessa ha perso il bimbo che aspettava e questa situazione l’ha fortemente destabilizzata minando la sua salute fisica e mentale. Nessuno era a conoscenza di questa notizia portata alla luce dal settimanale francese le Point.