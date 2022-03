Antonio Zequila, sapete quanto ha speso per il trapianto ai capelli? Fortunato il chirurgo!

Antonio Zequila è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022. Oggi ha 58 anni ed è in perfetta forma, ma sapete quanto ha speso per il trapianto ai capelli? Una cifra da capogiro: scopriamo di più.

Antonio Zequila non è affatto cambiato con il passare degli anni, nessuno direbbe mai che tra qualche anno avrà 60 anni. Ma per sistemare qualche segno del passato e aggiustare i capelli più stempiati ha deciso di sottoporsi ad un trapianto ai capelli, ma sapete quanto ha speso? La cifra è davvero incredibile.

Antonio Zequila e il trapianto ai capelli: è polemica

In questo ultimo periodo Antonio Zequila è al centro dell’attenzione per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, infatti, a Mattino Cinque, nella trasmissione condotta da Federica Panicucci, si è parlato principalmente del reality di Ilary Blasi.

In particolare, l’opinionista Patrizia Groppelli ha attaccato il naufrago, cominciando così una polemica sul fatto che Zequila avrebbe il “parrucchino in testa“. La conduttrice ha difeso il naufrago dicendo:

“Ognuno è libero di fare quello che vuole…Ora c’è il giallo del toupet di Zequila…”

L’ospite di Mattino Cinque ha poi precisato che Antonio Zequila avrebbe fatto il trapianto di capelli. Ma sapete quanto ha speso per questo intervento? La cifra è davvero esagerata: scopriamolo.

E’ partita l’#Isola! La coppia Zequila-Floriana fa già discutere in studio a #Mattino5, ed è subito TOUPE GATE! pic.twitter.com/hvYG8bJyTw — Mattino5 (@mattino5) March 22, 2022

Quanto ha speso Antonio Zequila per il trapianto di capelli? La cifra è stellare

Nel 2005 ha partecipato a L’Isola dei Famosi, dove si guadagnò il soprannome di “Er mutanda”, per via dello striminzito slip bianco che indossava continuamente. All’epoca era in perfetta forma, ma anche oggi che ha quasi 60 anni, ha un fisico da far invidia ai più giovani.

Ma il tempo passa anche per lui e per sistemare qualche segno del passato si è sottoposto a diversi interventi, come il trapianto ai capelli. Ma sapete quanti soldi ha sborsato? Una cifra da capogiro.

La perdita dei capelli colpisce il 50% degli uomini con un’età media di 50 anni. Un problema che influenza l’autostima della persona, ma il trapianto può essere un ottimo rimedio anche un po’ costoso. Antonio, come tantissime altre persone, ha deciso di sottoporsi all’intervento in Turchia. Perché le tecniche sono super innovative e i prezzi sono molto più bassi.

Secondo alcune stime, l’attuale naufrago de L’Isola dei Famosi avrebbe speso circa 3000€ per i suoi capelli. Una cifra molto alta, ma comunque ragionevole. Precisiamo che il diretto interessato non ha confermato o smentito nessuna cifra a riguardo.