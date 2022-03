Antonino Spinalbese, proprio lei torna tra le sue braccia: l’amore è più forte di qualsiasi cosa

Il famoso Antonino Spinalbese la riaccoglie amorevolmente lei fra le sue braccia, l’amore che prova nei suoi confronti è inestimabile d incondizionato. Tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi giorni abbiamo sentito molto parlare del famoso modello, ex compagno della famosissima showgirl Belen Rodriguez. I due, nonostante il breve lasso di tempo trascorso insieme hanno condiviso molto tanto che la scorsa estate hanno dato il benvenuto alla loro figlia Luna Marì. Con il passate del tempo però entrambi hanno preso delle strade diverse fino a separarsi completamente. Successivamente entrambi si sono rivelati protagonisti di innumerevoli vicende, Belen in particolar modo.

La donna di successo infatti pare che si sia nuovamente avvicinata al suo storico ex marito, nonché anch’esso conduttore televisivo, Stefano De Martino. La laro storia negli ultimi mesi ha continuato ad infittirsi fino a far accrescere incredibilmente i dubbi di tutti i loro fan.

Secondo alcune voci di corridoio i due sarebbero perfino pronti a convolare nuovamente a nozze tentando così di recuperare il tempo perso. Ovviamente il piccolo Santiago, se questo dovesse accadere realmente ne sarebbe letteralmente entusiasta, attualmente però si tratta solo di un chiacchiericcio ed anzi pare che la situazione sia ben diversa.

Antonino Spinalbese la riaccoglie fra le sue braccia: tutti i dettagli a riguardo

In queste ultime ore come potrete ben immaginare la situazione è incredibilmente cambiata. Come vi abbiamo già anticipato Stefano De Martin è molto vicino alla sua ex moglie e questo porta via del tempo per ricoprire alcuni compiti. Belen, nonostante gli impegni però ha sempre cercato di trascorrere più tempo possibile con i figli. Dopo tanta fatica però ha deciso di concedersi del tempo solo ed esclusivamente per lei. Per questo motivo infatti, lei insieme a Stefano De Martino si è concessa dei giorni di relax in Franciacorta.

Sono ormai diversi giorni che i due alloggiano all’Alberata, ovvero al lussuoso hotel. La domanda quindi sorge spontanea, se la famosa showgirl è insieme a lui a concedersi una meritata vacanza, con chi è la piccola Luna Marì? Sembra infatti che a pensare alla piccolina sia proprio il padre. Antonino, nonostante le difficoltà, ha sempre dimostrato di tenere moltissimo alla piccola ed essere in grado di gestirla anche da solo senza l’aiuto di nessuno.

Sui suoi rispettivi profili infatti, spesso posta degli scatti di Luna Marì, elogiandola incredibilmente. Ebbene, la situazione è abbastanza complicata ma entrambi rimangono dei genitori davvero spettacolari.