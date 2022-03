Alex Belli torna finalmente da lei, è ufficiale: l’annuncio sconvolge tutti | Povera Delia

By

L’ex vippone Alex Belli torna nuovamente a riconquistare la scena per via di un annuncio sconvolgente. Torna da lei nonostante la disapprovazione di Delia Duran. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi mesi abbiamo sentito parlare così tanto di lui che il pubblico, e non solo, si è praticamente abituato alla sua presenza all’interno di letteralmente tutti i programmi televisivi. I suoi atteggiamenti e le sue scelte avvenute all’interno ed all’esterno della casa più spiata d’Italia hanno dato vita ad una serie di eventi che hanno poi scatenato il caos. Il suo avvicinamento con l’ex concorrente del rinomato programma televisivo condotto dal famigerato Alfonso Signorini ha letteralmente destabilizzato in molti.

Prima che il reality potesse terminare però pare che la coppia di futuri coniugi sia riuscita a trovare un equilibrio adatto per far funzionare la loro relazione. L’apparente pace mostrata ovunque però pare che a breve subirà delle variazioni incredibilmente notevoli.

In molti si sono chiesti se la collaboratrice del triangolo amoroso e l’artefice si siano incontrati dopo il termine del programma. Fino ad oggi però pare che non siano trapelate notizie effettivamente reali a riguardo. Nelle ultime ore però un particolare scoop ha attirato l’attenzione di tutti i fan e non solo.

Alex Belli torna da Soleil Sorge, Delia Duran furiosa

Ebbene, pare che questo circolo vizioso non dia segni di resa, dovremo quindi aspettarci di tutto dai diretti interessati, soprattutto dall’ex vippone. Il quale ha sempre dato conferma di saper gestire qualsiasi tipo di situazione. A discapito della simpatia o dell’antipatia che si prova nei suoi confronti infatti bisogna effettivamente ammettere che l’uomo non vanta una professionalità inimmaginabile.

A quanto pare quindi il suo nome continuerà a risuonare all’interno degli studi televisivi ancora per molto tempo. Dovete sapere infatti che, nonostante lui stesso ha ammesso più volte di voler dimenticare Soleil Sorge e coltivare il suo amore nei confronti della Duran, nei prossimi giorni lui incontrerà l’ex vippona senza tener conto delle parole della futura moglie.

Soleil attualmente si ritrova a ricoprire un ruolo particolarmente importante all’interno del programma condotto dalla famigerata Barbara D’Urso, ovvero La Pupa e Il Secchione. Ebbene, l’opinionista a breve avrà il modo di scontrarsi definitivamente con l’ex vippone senza dover badare troppo alle circostanze. Barbara D’Urso infatti ha ben pensato di farli incontrare all’interno dello studio, l’atmosfera però è ben lontana da quella che si percepiva al Grande Fratello Vip.