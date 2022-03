La tiroide lenta può portare a diversi problemi che dipendono da questa ghiandola, e presentano alcuni sintomi non molto evidenti.

Alcuni alimenti inconsapevolmente danneggiano la tiroide e se

la prima cosa da fare è andare dal dottore, la seconda riguarda cosa mangiare.

Tiroide lenta, cosa fare

Sentiamo spesso parlare della ghiandola tiroidea, senza per questo conoscerne l’esatta funzione, al punto che in molti casi non dedichiamo particolare cura prestiamo attenzione a questa ghiandola prima che qualcosa non cominci a lavorare male.

Alcuni sintomi a cui fare attenzione, tiroide lenta

Una raucedine che impiega settimane o anche mesi a sparire, sentirsi molto stanchi appena svegli, notare che nessuna dieta (per quanto sana ed equilibrata) può farvi perdere peso, non sudare mai, un viso gonfio o la stitichezza ostinata, possono avvertirvi che la vostra tiroide (situata nel collo) sta lavorando a un ritmo lento.

L’ipotiroidismo, in tutte le sue forme, è molto comune al giorno d’oggi e gli esperti sanno che molte più persone sono colpite rispetto agli individui cui è stato già diagnosticato.

Occorre ricordare che la tiroide controlla molte funzioni del corpo e quando è deficitaria, questo si manifesta con la presenza di squilibri.

Un problema che il tuo corpo traduce, il più delle volte, sotto forma di affaticamento.

La ghiandola tiroidea appartiene al sistema endocrino e la sua funzione è quella di secernere una serie di ormoni che intervengono in molti processi dell’organismo, tra i più importanti:

Regola la temperatura corporea e il peso.

Interviene nell’assimilazione dei nutrienti.

Regola la frequenza cardiaca.

Interviene nello stato della pelle e nella crescita di unghie e capelli.

Influisce sullo stato dei muscoli.

Ipotiroidismo e alimentazione

Poiché l’ipotiroidismo è più comune nelle donne e la sua prevalenza aumenta con l’età, questo tuttavia non deve essere confuso con i cambiamenti prodotti dalla menopausa.

Quindi la prima misura precauzionale da prendere è controllare la funzione tiroidea. Il nostro endocrinologo indicherà il farmaco appropriato per raggiungere questo obiettivo.

Questo ci permetterà di avere parte della battaglia vinta ma, ovviamente, un’alimentazione sana ed equilibrata giocherà un ruolo fondamentale.

Alcuni alimenti favoriscono il funzionamento della tiroide, altri interferiscono direttamente con la sua funzione o impediscono l’assorbimento intestinale dell’ormone tiroideo. Pertanto, dobbiamo sapere cosa mangiamo e come influisce sulla nostra salute.

In caso di tiroide lenta tra gli alimenti consigliati ci sono quelli che forniscono una quantità di iodio sufficiente per la produzione di tiroxina. Tra questi, troviamo i seguenti:

Pesce azzurro, frutti di mare e crostacei.

Latte e latticini magri e yogurt.

Uova.

Sale iodato.

Frutta secca.

Mirtilli.