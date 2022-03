Scoop completamente inaspettato, il ballerino nonché conduttore Stefano De Martino dimentica definitivamente Belen Rodriguez proprio con lei. Ecco di chi si tratta.

In queste ultime settimane abbiamo parlato molto del conduttore televisivo per via di un inaspettato avvicinamento alla giovane modella nonché anch’essa conduttrice Belen Rodriguez. I due, dopo la rottura silenziosa con il suo ex Antonino Spinalbese dal quale ha avuto una bellissima figlia di nome Luna Marì, si sono ritrovati a condivide attimi della propria quotidianità. Sono infatti numerosi i momenti ripresi perfino delle fotocamere attente dei paparazzi, i quali non aspettano altro che immortalare la scena perfetta.

Nonostante questo però pare che la situazione sia più complicata di quanto potessimo mai immaginare, d’altronde entrambi fino ad oggi hanno sempre ammesso di essere dei semplici amici che trascorrono insieme le giornate. Una indiscrezione in particolare però smentisce completamente le loro parole, secondo quanto riportato infatti i due pare che stiano nuovamente pensando al matrimonio.

Questo però non può essere confermato da nessuno se non dagli stessi interessati. Le numerose chiacchiere che attualmente circolano sul loro conto sono innumerevoli, alcune di queste però, come in qualsiasi situazione, sono false e fondate su argomenti semplicemente ipotizzati.

Stefano De Martino dimentica Belen e si concentra solo su di lei: di chi si tratta

Come vi abbiamo già anticipato i due ex sembra che abbaino nuovamente trovato l’equilibrio adatto per poter tornare insieme. Nelle ultime ore però la situazione è mutata nuovamente. Come ben saprete il conduttore attualmente si ritrova particolarmente impegnato per via dell’inizio del serale di Amici e del noto programma televisivo da lui stesso condotto: Step. Sul palco di quest’ultimo però di certo non è da solo. Al suo fianco infatti vi sono tutti coloro che collaborano con lui e tutti gli ospiti delle varie serate.

Nell’ultima puntata mandata in onda su Rai1 di Stasera tutto è possibile, gli ascolti sono incredibilmente aumentati. Gli share infatti hanno raggiunto un numero letteralmente inimmaginabile. La puntata infatti ha perfino stracciato spudoratamente il programma di Barbara D’Urso con La Pupa e Il Secchione. Tonica di Andrea Delogu e Step si sono quindi aggiudicati l’attenzione della maggior parte del pubblico italiano. Vengono inoltre considerati un tandem perfetto.

Per ottenere questo incredibile risultato però il conduttore televisivo deve prestare molta attenzione ai dettagli e per questo motivo deve attualmente si concentra particolarmente sul lavoro anziché al rapporto con l’ex moglie Belen. Questo però non significa che i due abbiano nuovamente preso strade separate.