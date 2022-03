Spaghetti semplici con pomodori di Benedetta Rossi | Deliziosi a soli 1 euro per tutta la famiglia

Pronti in 5 minuti, gli spaghetti semplici con pomodori, sono un classico piatto mediterraneo, per farli pochi prodotti, ma di buona qualità.

Un piatto che si apprezza in ogni occasione, anche quando abbiamo poco tempo e desideriamo qualcosa di buono e sfizioso.

Spaghetti semplici con pomodori

Un altro esempio della bravura della chef blogger Benedetta Rossi, che ci regale una sua versione di uno dei piatti più amati in estate, ma che può essere preparato in ogni periodo dell’anno.

Pochi i prodotti richiesti per la sua preparazione, e proprio per questo che devono essere scelti con cura per esaltarne il sapore, come nel caso dell’olio extravergine di oliva. Vediamo quali sono i suoi consigli, per la preparazione di questi spaghetti semplici con pomodori e pangrattato.

Ingredienti dosi per 2 porzioni

200 grammi di spaghetti

200 grammi di pomodorini

100 grammi di pangrattato

1 spicchio di aglio

olio extravergine di oliva q.b.

sale fino q.b.

prezzemolo tritato, q.b.

peperoncino q.b.

Preparazione

La ricetta è davvero molto economica, si stima che un costo medio per 2 porzioni è intorno ad 1 euro. Si inizia la preparazione di questo piatto semplice con degli ingredienti che sono di certo presenti in ogni casa, il pangrattato che solitamente viene impiegato per fare delle croccanti panature.

In una padella mettiamo un un filo di olio extravergine di oliva e il pangrattato che gireremo di frequente per farlo tostare delicatamente, avendo cura che non bruci.

Quando gli avremo conferito il classico color nocciola della tostatura, lo spostiamo in una ciotola per evitare che il calore, ancora presente nella padella a fuoco spento lo annerisca.

Quindi in una capiente padella iniziamo la preparazione di un soffritto fatto con sempre un giro d’olio in cui metteremo del peperoncino e uno spicchio d’aglio, a cui subito dopo qualche istante aggiungeremo i pomodorini tagliati a metà

Nel frattempo possiamo già mettere sul fuoco la pentola piena di acqua in cui andranno cotti i nostri spaghetti, e saliamo i pomodorini nella padella secondo il nostro gusto.

Una volta versata la pasta nell’acqua che bolle, prendiamo un mestolo dell’acqua di cottura e la uniamo ai pomodorini, lasciandoli cuocere appena un paio di minuti.

Una volta che saranno più morbidi possiamo spegnere il fuoco sotto la padella. In parte la preparazione è simile ad un altro classico piatto veloce, ovvero pasta con aglio e olio e peperoncino.

Una volta che gli spaghetti saranno al dente, si potranno scolare per essere versati nella padella con i pomodorini, l’aglio e il peperoncino per essere mantecati.

Conservate ancora un mestolo dell’acqua di cottura della pasta, e a fuoco alto fate insaporire, unendo del prezzemolo tritato fresco, e all’occorrenza il mestolo d’aqua calda della cottura degli spaghetti.

Il piatto è pronto per essere impiattato, e per ricevere una spolverata del pane tostato, impiegato come se fosse del formaggio grattugiato!