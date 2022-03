Soleil, incredibile colpo di scena dopo il GF Vip: il bacio conferma tutto | FOTO

Dopo il termine del GF Vip, il bacio conferma tutto. Lo scoop lascia tutti senza parole. Ecco cosa ha fatto realmente l’ex vippona Soleil Sorge: tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete in questi ultimi tempi l’ex vippona ha suscitato un incredibile interesse nel pubblico italiano per via del percorso fatto proprio all’interno del Grande Fratello Vip. La sua vicinanza al futuro marito di delia Duran infatti ha letteralmente sconvolto tutti i telespettatori e non solo. Perfino i grandi volti del mondo dello spettacolo si sono permessi ad esprimere il loro parere a riguardo ed alcuni di questi non si sono affatto risparmiati nel giudicare e criticare pesantemente.

Dopo l’entrata della scorsa finalista Delia Duran la situazione però è completamente cambiata. I due futuri marito e moglie si sono nuovamente avvicinati e la loro relazione è apparsa ormai stabile agli occhi dei telespettatori.

Pare però che qualcosa è sfuggito. Dovete sapere infatti che nonostante l’equilibrio trovato, l’ex concorrente Alex Belli ha sempre cercato un contatto con Sorge. A quanto pare l’ex vippona, dopo aver assistito ad alcuni scenari a dir poco sorprendenti ha deciso di prendere definitivamente le distanze da lui. Scelta che però ha lasciato molti dubbi.

Il bacio con Soleil Sorge conferma tutti dopo il GF Vip:

All’interno della casa del Grande Fratello Vip la giovane ragazza ha vissuto attimi di sconforto per via della situazione creatasi con la coppia di futuri sposi. Per questo motivo infatti il famigerato conduttore decise prontamente di farle un arrivare un messaggio proprio fra le mura del reality da una persona molto speciale, ovvero Dayane Mello.

Le due sono particolarmente unite e quando l’ex vippona ha dovuto abbandonare la casa per via dell’eliminazione Dayane non è apparsa particolarmente convinta della votazione del pubblico. Subito dopo l’uscita della ragazza però le due hanno deciso di incontrarsi. Il tutto è stato inoltre immortalato dai rispettivi fotografi i quali poi hanno ripreso uno scenario particolare. Le due, affettuosamente si sono lasciate andare l’una fra le braccia dell’altra scoccandosi a vicenda un bacio passionale.

Ovviamente non vi è alcun legame amoroso fra le due, anzi questo loro bacio ha voluto evidenziare la sincerità del loro legame quasi fraterno. D’altronde è risaputo che le dirette interessate si stimano e si sostengono a vicenda in ogni situazione. Sicuramente si verificheranno altre situazione simili in futuro poiché il loro legame è praticamente indissolubile.