“La donna non ha messo le mutande” Mila Suarez ci dorme senza con Mirko | Guenda una furia

La famosa ex vippona Mila Suarez dorme nel letto con Mirko senza l’intimo. La fidanzata di lui, Guenda, furiosa per il gesto inaccettabile. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto.

Come ben saprete l’ex concorrente del Grande Fratello Vip attualmente si ritrova nella casa del rinomato programma condotto dalla famigerata Barbara D’Urso. Come ogni pupa presente, anche lei è affiancata da un secchione con cui fa coppia. Nonostante il programma sia iniziato solo una settimana fa circa, per i due concorrenti sono si sono presentate le prime problematiche. I due infatti non vanno particolarmente d’accordo ed anzi si ritrovano spesso in contrasto per via dei loro pensieri discordanti.

Tutti conosciamo il passato di lei, ha iniziato la sua carriera esordendo come semplice corteggiatrice nell’acclamato programma di Maria De Filippi. A renderla famosa però di certo è stato ben altro. Il suo nome infatti oggi è famoso principalmente per via delle frequentazioni con i più grandi volti nel modo dello spettacolo. Fra questi vi è perfino il nome di Fabrizio Corona e di Alex Belli. Insomma, ogni dettaglio del suo passato è conosciuto da tutti.

Da come avrete potuto capire, il secchione che attualmente l’affianca fa completamente parte di un altro mondo ed ha davvero poche, se non nulle, cose che l’accomunano a lei. Nonostante questo però continuano il loro percorso a La Pupa e Il Secchione mettendo da parte le innumerevoli incomprensioni.

Mila Suarez senza l’intimo nel letto con Mirko, la moglie Guenda perde completamente le staffe

Come vi abbiamo già anticipato il loro percorso nel programma condotto da Barbara D’Urso sta riscontrando innumerevoli problematiche. D’altronde il format è stato pensato soprattutto per far avere un confronto creativo a entrambe le parti, sembra però che il comportamento dell’ex vippona non vada molto a genio alla moglie del secchione. Nelle ultime puntate l’abbiamo vista infatti molto vicina al ragazzo, non solo verbalmente ma anche fisicamente. Inutile dirlo, questi episodi hanno fatto si che la moglie del secchione perdesse completamente le staffe.

La donna infatti ha deciso di riprendere pubblicamente la pupa senza però alzare la voce, in modo educato e maturo. La reazione della pupa però di certo non è risultata all’altezza delle parole di Guenda. La giovane modella infatti dopo aver dormito con il secchione Gancitano senza l’intimo, ha tentato di giustificare il suo gesto dicendo di non averlo a disposizione nella sua valigia. Notizia che ha fatto parecchio scalpore, soprattutto per Guenda Goira moglie del famoso secchione, la quale è rimasta letteralmente senza parole.

“Avevo il pigiama ma non avevo la mutanda, non vuol dire mica che ero nuda, avevo il pantaloncino con la maglietta. Ma se la donna delle pulizie non mi ha messo le mutande nella mia valigia, non è colpa mia, che devo fare”

Questa è la giustificazione della pupa su quanto accaduto, ha infatti spiegato in diretta televisiva all’interno del seguitissimo reality che la colpa di tutto sia dovuta a una dimenticanza della donna delle pulizie che pare non le abbia riposto nella valigia tale importante vestiario.