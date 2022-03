Ilary Blasi senza freni, asfalta Zequila davanti a tutti: scena epica all’Isola dei Famosi | VIDEO

By

La conduttrice Ilary Blasi assolutamente senza freni, asfalta Zequila davanti a tutti all’Isola Dei Famosi. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto e cosa effettivamente ha scatenato questa sua reazione.

Come ben saprete da ormai qualche settimana è iniziato il rinomato programma televisivo condotto dall’amatissima presentatrice romana. La sua presenza all’interno dello studio rianima gli animi e porta allegria e serenità nelle case di tutti gli italiani. Da sempre le sue parole sincere caratterizzano la sua presenza scenica e la definiscono per ciò che è realmente, ovvero una grande professionista ed una grande donna.

Questo suo lato caratteriale però non sempre viene visto di buon occhio da tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, d’altronde è risaputo non sempre è facile accettare la realtà dei fatti. Solitamente però la sua ironia l’aiuta a uscire da situazioni di imbarazzo, delle volte create perfino da lei stessa.

Attualmente i naufraghi si ritrovano tutti in Honduras come da programma ed hanno iniziato ad integrarsi perfino con i loro compagni di percorso. Questa incredibile avventura li metterà tutti a dura prova ed evidenzierà ogni loro debolezza, anche minima. La conduttrice, certamente non si è affatto risparmiata nell’asfaltare particolarmente un naufrago.

Ilary Blasi lo dice davanti a tutti all’Isola De Famosi: le sue parole contro Zequila

Nella scorsa puntata del programma da lei stessa condotto abbiamo avuto il modo di osservare i comportamenti dei vari concorrenti. Pare che, nonostante sia passato ancora un breve lasso di tempo, alcuni di loro hanno già instaurato un legame particolarmente solido. Il naufrago in questione infatti si è ritrovato particolarmente bene con alcuni dei concorrenti, con uno di loro in particolare.

Questo è Gustavo, ovvero il padre del famoso Jeremias Rodriguez, fratello delle sorelle Belen e Cecilia. Il naufrago ha affermato di ritrovare in lui una sorta di figura paterna persa ormai molto tempo fa.

“Io ho perso il papà e quindi quando parlo con Gustavo è come se parlassi con mio papà Giovanni. una persona adorabile, anche Jeremias. Ho riscoperto un ragazzo adorabile.” – Queste sono le parole del naufrago nei confronti dei Rodriguez. Al che la conduttrice non ha potuto fare a meno di rispondere evidenziando la poca differenza di età fra i due: “Ma non siete coetanei tu e Gustavo?”.

Dovete sapere infatti che Gustavo è più grande di lui di solo 4 anni, quindi le sue parole sono apparse alquanto strane. Inutile dirlo, la conduttrice con una semplice risposta ha scatenato una serie di reazioni contrastanti nello studio. In molti infatti sono scoppiati in una grossa risata ed il naufrago non ha particolarmente apprezzato il suo intervento.