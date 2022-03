“Di nuovo papà”, finalmente la notiziona: Silvia Toffanin e Pier Silvio non se l’aspettavano proprio

Arriva una splendida notizia per la coppia più amata dal pubblico italiano. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non lo avrebbero mai potuto minimamente immaginare.

In questi ultimi tempi i due appaiono particolarmente presi dal lavoro. Li vediamo infatti soprattutto in vesti ufficiali, inoltre i due amano mantenere alti i livelli della propria privacy. Dovete sapere infatti che la donna, nonché conduttrice di successo, ama mantenere riservata la propria vita privata. Anche per questo motivo non ha neanche un profilo social ufficiale.

Ebbene, i due condividono la propria quotidianità ormai da diversi anni ed insieme hanno costruito una famiglia bellissima da molti invidiata. Nelle ultime ore però una indiscrezione li vede come protagonisti indiscussi di una vicenda assolutamente inaspettata.

Per chi non lo sapesse i due sono compagni di vita da ormai moltissimi anni, precisamente dal 2001 ed insieme hanno dato il benvenuto a due splendidi bambini, Sofia Valentina Berlusconi e Lorenzo Mattia Berlusconi. I quali, come potrete ben immaginare, vengono tenuti lontani dal mondo dello spettacolo per innumerevoli motivazioni. Pare però che la loro famigli a breve si allargherà. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non se lo sarebbero mai potuti immaginare

In questi ultimi giorni la loro famiglia sulla loro famiglia si sono particolarmente concentrate le luci attente dei riflettori per via di un avvenimento del tutto inaspettato. Per chi non lo sapesse, negli ultimi giorni il padre del famoso amministratore della Mediaset, nonché compagno della conduttrice del programma Verissimo, è nuovamente convolato a nozze la giovane Marta Fascina. I due, nonostante l’incredibile differenza di età fra i due, ovvero 85 e ben 32 anni, hanno deciso di coronare il loro affetto giurandosi amore eterno.

Le indiscrezioni sul loro conto sono innumerevoli, soprattutto sul conto dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il quale ha già ben 5 figli. A quanto pare infatti i due neo coniugi presto daranno il benvenuto ed un nuovo membro della famiglia. A riportare la notizia è proprio Novella 2000, secondo cui il politico sarebbe ancora in gran forma e pronto ad una nuova avventura genitoriale.

Attualmente però non vi sono conferme o addirittura smentite da parte dei diretti interessati ma la notizia ha iniziato a circolare velocemente. Per la conduttrice televisiva ed il compagno è giunto quindi il momento di allargare la famiglia dando il benvenuto ad un possibile membro della famiglia Berlusconi. Non ci resta quindi che attendere ed aspettare l’evolversi degli eventi così da capire ed affermare effettivamente la veridicità dei chiacchiericci.