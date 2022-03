Belen, il grande annuncio: è la seconda volta con Stefano | Santiago al settimo cielo

Stupenda notizia per il piccolo Santiago, questa è la seconda volta per il famoso conduttore Stefano De Martino. Il grande annuncio di Belen lascia tutti a bocca aperta.

Questi ultimi gironi si sono rivelati particolarmente decisivi per la famosa showgirl, la quale sono qualche mese fa si è ritrovata in una situazione alquanto particolare. Come ben saprete, dopo la nascita della sua secondogenita Luna Marì la sua relazione con il famoso Antonino Spinalbese è prontamente giunta al termine. Inaspettatamente però, al suo fianco è subito corso il suo ex storico De Martino e da allora pare che i due non si siano più separati.

Come ben saprete i due hanno trascorso un lungo periodo insieme ed altrettanto tempo separati. Ebbene si, dopo il matrimonio avvenuto nel 2013 hanno messo su famiglia dando il benvenuto al piccolo Santiago. Con il passare del tempo la coppia però ha iniziato a riscontrare le prime problematiche e successivamente i due si sono separati definitivamente.

Alcuni anni dopo però le loro strade si sono nuovamente incrociate, sentimentalmente parlando poiché amichevolmente non si sono mai allontanati. Al momento della separazione infatti si sono ripromessi di mettere da parte ogni rancore e mantenere un rapporto amichevole per il bene del piccolo Santiago.

Belen e Stefano, per la seconda volta è di nuovo lui a conquistarla

Come vi abbiamo già anticipato pare che nell’ultimo periodo i due si siano nuovamente avvicinati sentimentalmente. Dopo la dolorosa rottura con Antonino la donna ha deciso di consolarsi fra le braccia famigliari del suo ex marito. Quello che doveva solo essere un gesto di consolazione si è presto mutato in una nuova realtà. Nonostante entrambi si ostinino a definirsi semplici amici, i due sono stati beccati insieme mano per la mano in diverse località. L’avvicinamento è quindi assicurato. I paparazzi però non aspettano altro che immortalare un bacio passionale.

Per questo scatto probabilmente passerà del tempo, attualmente però vi sono alcune foto che li ritraggono insieme che bastano per eliminare qualsiasi dubbio. Entrambi infatti, inaspettatamente, hanno iniziato ad indossare nuovamente la fedi nuziale. Per questo motivo i fan hanno iniziato ad insospettirsi.

Inoltre, secondo quanto riportato da diverse testate, momentaneamente si vocifera che i due stiano pensando ad un secondo matrimonio. Ebbene si, alcuni personaggi particolarmente vicino alla coppia pare che abbaino spifferato i loro piano ancor prima che questi potessero parlarne pubblicamente. Non ci resta quindi che rimanere con il fiato sospeso fino all’annuncio ufficiale.