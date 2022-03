UeD, l’ex tronista Giulia ha cambiato completamente vita: si è sposata con un ‘riccone’

Vi ricordate dell’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche? E’ passato diverso tempo dalla sua partecipazione al dating show di Canale 5, infatti, oggi la sua vita è completamente diversa da prima: scopriamo di più.

Nella stagione televisiva 2019/2020, Giulia Quattrociocche è diventa una delle troniste di Uomini e Donne. Grazie al suo carattere forte e alla sua spontaneità ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Ma che fine ha fatto? La sua vita con il suo nuovo compagno è completamente cambiata: scopriamo di più.

Giulia Quattrociocche dopo Uomini e Donne

In molti si ricorderanno di Giulia Quattrociocche al trono classico di Uomini e Donne. La giovane romana ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori con la sua schiettezza e genuinità nel 2019.

All’interno del dating show di Canale 5, ha conosciuto due ragazzi: Daniele Schiavon e Alessandro Basciano. Quest’ultimo è stato il protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip e all’interno del reality ha conosciuto anche la sua dolce metà, Sophie Codegoni.

Invece, Daniele è stata la scelta di Giulia, ma dopo pochi mesi dal loro fidanzamento hanno annunciato la rottura. La Quattrociocche, durante il suo percorso all’interno del dating show di Canale 5, ha sempre manifestato la sua voglia di creare una famiglia.

Il suo sogno si è realizzato, infatti, la sua vita è completamente diversa da prima. Dimenticatevi della Giulia di una volta, oggi è una compagna e mamma dolcissima. Ma sapete chi è il padre di sua figlia? Conosciamolo meglio.

Chi è il compagno di Giulia Quattrociocche? Che coppia!

Dopo la rottura con Daniele Schiavon, l’ex tronista ha riaperto il suo cuore ad un altro uomo. Lui si chiama Manuel Magazzino e dal loro amore è nata la piccola Cloe, lo scorso 17 novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐆𝐈𝐔𝐋𝐈𝐀 𝐐𝐔𝐀𝐓𝐓𝐑𝐎𝐂𝐈𝐎𝐂𝐂𝐇𝐄 🕷 (@giu.quattrociocche)

Dell’uomo abbiamo davvero poche informazioni, dato che è una persona lontana dal mondo dello spettacolo, infatti, Manuel è molto riservato. Sui social condivide solamente scatti insieme ai suoi due grandi amori: Giulia e Cloe.

Anche se nelle scorse ore, non è passata inosservata un’immagine che ha condiviso nelle sue Instagram Stories. Si tratta di una foto di un orologio molto costoso e pregiato, scatenando così la reazione del popolo del web.

Il fidanzato di Giulia Quattrociocche è un riccone.💲🤑💰 pic.twitter.com/iQCiubEDAK — Ginevra (@Ginevracasalin) March 25, 2022

Come abbiamo detto in precedenza, Manuel ha sempre cercato di proteggere la sua privacy, proprio per questo non sappiamo molto della sua carriera o vita privata.