Stefano De Martino, quando vedrete casa sua vi verrà voglia di lasciare la vostra: troppo bella

Mentre la sua vita privata sembra essere tornata sotto i riflettori, vediamo dove vive Stefano De Martino: una casa da re, in centro a Milano.

Rimarrete stupiti di scoprire che la casa di Stefano De Martino è piena di stucchi ed elementi di design.

Il ritorno di fiamma di Stefano De Martino

La vita privata di Stefano De Martino è tornata sotto i riflettori. Anche stavolta, infatti, ci ha messo lo zampino Belen Rodriguez. L’ex moglie del ballerino, infatti, è tornata a frequentare il padre del suo primogenito Santiago, per la gioia di chi aveva sempre puntato su di loro.

Intanto, oltre che essere il marito di, l’ex ballerino ha avuto una grande carriera, fino ad ora, e ha ancora tanta strada davanti a se. Non tutti sanno che, prima di Amici, Stefano De Maritino volò a New York per studiare al Broadway Dance Center. Era il 2007. Ora il ballo sembra essere un lontano ricordo e si è dedicato alla conduzione di programmi televisivi.

La sua casa a Milano

Benché sia originario di Torre Annunziata, Stefano De Martino vive a Milano, in una casa in centro, a Corso Garibaldi. Una collocazione comoda per poter raggiungere gli studi televisivi dove lavora ma anche vicino a Santiago. La casa non è lontana dallo storico Piccolo Teatro.

I fan dell’ex ballerino possono apprezzare periodicamente la sua casa grazie ai numerosi scatti e stories che lui stesso condivide. In particolare, si possono notare i soffitti altissimi e stuccati, il pavimento in parquet, le ampie finestrone.

Anche se le grandi finestre lasciano penetrare tanta luce naturale, De Martino ha puntato anche alla protezione della sua privacy con fitte tende scure. In salotto è presente un doppio divano in velluto. Nel living i complementi sono chiari. E’ presente persino un pianoforte a muro. La zona giorno e la zona notte sono divise da un arco.

Numerosi sono anche gli elementi di design presenti in casa, come lampade e sgabelli che donano quel tocco in più. Molti i complementi d’arredo dal sapore etnico, probabili ricordi di viaggi lontani. Che De Martino si sia servito di un arredatore per dare quel tocco in più alla sua dimora? Per qualcuno è davvero una casa da vero scapolone.