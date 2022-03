Signorini ha già fatto fuori il milione guadagnato al GF Vip: cosa si è comprato | Che invidia

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata davvero impegnativa per Alfonso Signorini. Da pochi giorni è terminato il reality, ma il conduttore si sta già godendo i soldi che ha guadagnato in questi ultimi mesi: scopriamo di più.

In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip ne abbiamo viste di tutti i colori. Condurre un programma con tutti questi colpi di scena non è stato facile per Alfonso Signorini. Dopo 6 mesi di duro lavoro, il conduttore ha deciso di togliersi qualche sfizio. E’ il momento di fargli i conti in tasca: scopriamo come ha speso i soldi guadagnati per la conduzione del noto reality.

GF Vip, Alfonso Signorini quanto ha guadagnato? La cifra è assurda

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle più longeve di sempre. Il reality ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori per quasi 7 mesi con ben due appuntamenti settimanali.

In questi ultimi mesi, ha fatto molto discutere il cachet dei concorrenti, ma l’attenzione è andata anche sullo strepitoso guadagno del conduttore che secondo alcune stime ammonterebbe a 20.000/ 30.000€ a serata.

Calcolando le 149 puntate, Alfonso Signorini avrebbe guadagnato circa 3 milioni di euro. Ovviamente sono solo indiscrezioni, il diretto interessato non ha mai confermato o smentito queste cifre esorbitanti.

Ora che il Grande Fratello Vip è finito, il conduttore si sta giustamente levando qualche sfizio. Ma sapete come sta spendendo tutti questi soldi? Scopriamolo insieme.

Il conduttore come sta spendendo i soldi guadagnato al GF Vip? Incredibile

Nel pomeriggio di lunedì 21 marzo 2022, Adriana Volpe, durante un’intervista ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5, ha rivelato cosa sta combinando Alfonso Signorini dopo la fine della sesta edizione Grande Fratello Vip:

“Alfonso Signorini in questo momento è in vacanza, è irraggiungibile, ha tagliato i ponti e ci sta, dopo 6 mesi in cui è stato tutto sulle sue spalle. È partito e non vuole più sentire nessuno…”.

Non sappiamo precisamente in quale parte del mondo si sia recato, ma a giudicare da alcune sue instagram stories pubblicate solo qualche giorno fa, sembrerebbe trovarsi proprio alle Maldive… attraverso il suo profilo social, Alfonso Signorini ha ringraziato milioni di telespettatori per il loro supporto durante la conduzione del programma:

“Vi voglio ringraziare per le belle parole di cui mi avete riempito. Io non posso rispondere a tutti, quindi lo faccio con questo messaggio.”

Inoltre, ha confermato le parole dell’opinionista, rivelando di aver bisogno di staccare e di riposarsi dopo questi ultimi mesi davvero stancanti per lui. Insomma, Signorini non ha perso tempo e si è comprato un bel biglietto all’estero per concedersi un periodo di relax, sicuramente non siamo gli unici che lo stanno invidiando…