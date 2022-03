Pioggia di soldi da Urtis, Delia Duran ha speso cifre pazzesche solo per lui

Il famoso chirurgo, nonché ex vippone del Grande Fratello Vip, ottiene una somma in denaro inimmaginabile da Delia Duran. Ecco tutti i dettagli e di che cifra parliamo.

In questi ultimi mesi non si è parlato d’altro che del rapporto con il marito Alex Belli, il quale ha generato letteralmente il putiferio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente lei ha giocato un semplice ruolo da antagonista nella vicenda, proprio per via del triangolo amoroso creatosi sotto le telecamere attente del programma. Successivamente però la donna ha deciso di prendere il controllo ed entrare nella casa per mettere un punto definitivo a questa storia.

Da allora il suo nome ha continuato a risuonare nei più importanti studi televisivi. La donna è perfino arrivata in finale, diventando la prima finalista del programma. In questa edizione, come be saprete non si è presentata solo lei, ha preso parte al cast perfino il famoso chirurgo Giacomo Urtis.

Ebbene, come ben saprete lui ha innumerevoli clienti che fanno parte del mondo dello spettacolo e non solo. Sono innumerevoli i volti famosi che hanno sentito il magico tocco della chirurgia fatta proprio da lui.

Quanto ha sborsato la famosa Delia Duran dal chirurgo più amato nel mondo dello spettacolo, Giacomo Urtis?

Come molte altri volti famigerati, anche la futura moglie del famoso Alex Belli ha deciso di ricorrere alla magica chirurgia estetica per poter cancellare definitivamente qualche piccola imperfezione. Bisogna però ammettere che anche prima che optasse per questa soluzione, lei era ed è tuttora una bellissima donna. Pare che non siano in realtà i ritocchi fatti, seppure la differenza è visibile ad occhio nudo. Entriamo quindi nel dettaglio per capire effettivamente quali siano gli interventi fatti da Giacomo stesso.

Osservando dei vecchi scatti che la ritraggono, pare che la donna abbia puntato maggiormente sul viso e sul seno. I principali ritocchi quindi si basano principalmente sul naso ed ovviamente sul seno. Ad operare ovviamente pare sia stato proprio il più famoso e bravo chirurgo italiano, ovvero Giacomo Urtis. Non è affatto difficile comprendere quanto effettivamente abbia sborsato per delle operazione di questo tipo. Vediamo quindi nel dettaglio.

Per la mastoplastica additiva la donna ha speso introno ai 4.800€, ovviamente il tutto è stato effettuato nella clinica privata. Per quanto riguarda il naso invece dovete sapere che, per una rinoplastica il prezzo si aggira intorno ai 5/7 mila euro. Alcune voci inoltre affermano che la donna ha deciso di ricorrere alla chirurgia per “accontentare” Alex Belli, il quale le avrebbe chiesto di somigliare nel miglior modo possibile al suo prototipo di ragazza ideale.