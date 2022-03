La nuova tronista di Uomini e Donne si emoziona incredibilmente davanti a tutti i presenti all’interno dello studio televisivo. Ecco che cosa ha scatenato esattamente questa sua reazione.

Come ben saprete in questi ultimi giorni, dalla rinomata scalinata del programma, è scesa una nuova tronista. Come tutti coloro che sono presenti all’interno dello studio anche lei cerca l’amore della sua vita tramite il dating show. Lei si chiama Veronica e nonostante faccia parte del cast solo da poche ore si è integrata incredibilmente bene. La stessa Maria De Filippi, ovvero la famigerata conduttrice di Uomini e Donne, l’ha descritta come ragazza molto simpatica.

Seduta sul trono i presenti hanno iniziato a porle qualche domanda, compresa la tanto temuta opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima, stranamente, non ha avuto nulla di negativo da esprimere. Lei solitamente tende a spronare i presenti evidenziando ad esempio i lati del loro carattere che considera non particolarmente positivi.

Nel suo caso però, a primo impatto, anche lei la trova una ragazza abbastanza solare e particolarmente simpatica. Dopo averle dato il benvenuto, successivamente sono scesi per lei i primi corteggiatori, i quali si sono prontamente presentati. Un ragazzo in particolare ha attirato la sua attenzione per via della storia particolare ed emozionante da lui raccontata.

Veronica, la nuova tronista di Uomini e Donne, si emoziona nello studio del programma

Chi decide di prendere parte ad un cast del genere iniziando un percorso che li porterà ad esporsi incredibilmente, deve mettere in conto innumerevoli fattori. Cosa che il corteggiatore ovviamente ha fatto.

Lui si chiama Paolo ad ha 27 anni. Nella vita di mestiere fa l’insegnate, precisamente l’allenatore di calcio per i più piccolini. Attualmente è uno studente universitario, studia infatti Scienze Motorie ed ha già scritto il suo primo libro.

Sentendo questa brillante presentazione la giovane ragazza non ha potuto fare a meno che chiedere di cosa trattasse il libro da lui scritto. “Ho scritto un libro su.. parla della disabilità ed in particolar modo, è un tema molto forte lo so, parla di me e del mio migliore amico.”– Queste sono le parole del giovane Paolo, le quali hanno fatto completamente emozionare la ragazza, la quale trovandosi sprovvista di parole ha semplicemente detto: “Che meraviglia..”.

Lei ovviamente non è stata l’unica ad emozionarsi sentendo la presentazione del giovane ragazzo, anche tutti i presenti erano palesemente provati. Insomma, una semplice presentazione ha cambiato interamente una puntata di Uomini e Donne.