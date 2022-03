Giovanni Angiolini, prima di Michelle c’era proprio lei: la più bella del GF | FOTO

Giovanni Angiolini è la nuova fiamma di Michelle Hunziker. Ma prima di lei c’era un’altra bellissima donna che conoscerete sicuramente, è stata la protagonista di un’edizione del Grande Fratello. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo.

In queste ultime settimane non si parla d’altro, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono al centro dell’attenzione dopo le foto del loro bacio pubblicate sul settimanale tedesco Bunte. Ma sapete che prima di Michelle Hunziker, l’uomo era fidanzato con un’altra donna molto famosa? Ecco di chi stiamo parlando.

Giovanni Angiolini, chi c’era prima di Michelle Hunziker? Una donna famosissima

Dopo la separazione con Tomaso Trussardi e il bacio con Eros Ramazzotti sul palco di Michelle Impossible, la Hunziker è tornata al centro del gossip “per colpa” di un altro uomo, che viene presentato dalle più più importanti riviste di cronaca rosa, come il suo nuovo fidanzato.

Lui si chiama Giovanni Angiolini, è un noto chirurgo ortopedico di Sassari che lavora a Cagliari. La sua bellezza ha colpito tutti, anche la famosa conduttrice svizzera. Addirittura, nel 2018, l’uomo è stato eletto il medico più bello d’Italia.

Ora lo vediamo al fianco di Michelle Hunziker. I due sono sempre più vicini, la notizia della loro storia arriva in esclusiva dal famoso giornale tedesco “Bunte”. Le immagini parlano chiaro, tra i due sta nascendo un amore.

Ma il bellissimo medico non è la prima volta che si fidanza con una donna così bella e famosa, infatti, in passato è stato legato per tanti anni, ad una ragazza che tutti conosciamo. La donna in questione, è nota per aver partecipato nel 2015 alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo.

Chi è l’ex fidanzata di Giovanni Angiolini? Bella e famosa | FOTO

Non tutti si ricorderanno quando nel 2015 Giovanni è entrato a far parte del cast del Grande Fratello 14. Proprio sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia, il sexy medico ha conosciuto Mary Falconieri, la donna con cui è stato legato per diverso tempo.

All’epoca la loro storia d’amore, come tutte le altre che sono nate all’interno del reality, fu molto chiacchierata. Nonostante tra i due ci sia stato un legame importante, dopo due anni decisero di prendere strade diverse. Oggi Giovanni, sta frequentando Michelle Hunziker e oramai Mary Falconieri fa parte del suo passato, per lui sta iniziando un nuovo capitolo della sua vita.