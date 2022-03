Canone Rai, se hai compiuto questi anni non lo devi pagare più

È stato durante il governo Renzi nel 2016 che il canone Rai è stato inserito all’interno delle utenze elettriche come voce aggiuntiva.

In quell’occasione tramite una riforma l’importo del canone Rai fu ridotto a 90 euro all’anno spalmato su 10 rate, in precedenza era di 113 euro.

Canone Rai

La decisione di inserire la spesa del canone Rai in bolletta, venne decretata per contrastare l’evasione circa il tributo dovuto se si è in possesso di apparecchi televisivi e radiofonici.

Infatti, lo Stato è arrivato a recuperare 420 milioni in più rispetto al 2015, con una diminuzione degli evasori passata dal 36% al 10%.

L’importo del tributo è diverso se si tratta di un attività commerciale, di un ente o associazione che detiene gli apparecchi televisivi e il numero di questi ultimi.

Ogni gennaio, con l’anno nuovo si inizia a pagare il Canone Rai ed ogni famiglia che possiede una o più televisioni deve versare 90 euro l’anno. In alternativa, il canone può essere corrisposto versando l’importo richiesto con modello F24, sia rateizzate, che in un’unica soluzione Anche se la Commissione europea ha definito il canone un peso eccessivo, che non dovrebbe gravare in bolletta. In futuro non dovemmo più avere le società elettriche a riscuotere oneri non legati al settore elettrico. Poiché il canone fa parte di oneri impropri, questi sono stati vietati. Anche l’Italia ha aderito all’accordo, motivo per cui dal 2023 non dovremmo vedere più il canone Rai nella nostra bolletta della luce.

Esenzione