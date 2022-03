UeD, annuncio inaspettato dal trono over di Maria: “Colpito da un infarto” | Una tragedia

Nelle scorse ore, lo storico programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è stato colpito da una tragedia inaspettata. Uno dei volti più amati del dating show di Canale 5 ha vissuto un vero e proprio incubo.

Spesso la vita ti mette davanti a degli ostacoli e delle sfide difficili da superare. Degli imprevisti a cui non puoi rimediare. Nelle scorse ore, a Uomini e Donne uno dei protagonisti è stato colpito da una tragedia davvero drammatica: scopriamo cosa è accaduto.

UeD, la tragedia inaspettata

Qualche ora fa è stata diffusa una notizia che ha scosso milioni di telespettatori del dating show di Canale 5. Un ex cavaliere del trono over, ha raccontato il terribile dramma che sta affrontando in questi giorni al settimanale Uomini e Donne Magazine.

Stiamo parlando di Costabile Albore, una vecchia conoscenza di Gemma Galgani. Ha vissuto due terribili drammi a distanza di pochi giorni. Sua sorella si è spenta per sempre e poi dopo poco lui è stato colpito da un infarto improvviso… insomma, una vera tragedia:

“Le coronarie occluse e mi hanno messo quattro bypass. Anche le carotidi erano occluse”.

Una drammatica esperienza che ha vissuto sulla sua pelle e che ha voluto raccontare al pubblico che lo ha seguito nel suo percorso a Uomini e Donne. Un dramma che ha descritto come “un’esperienza di grande sofferenza”.

Dopo quello che ha vissuto si è sottoposto a due interventi complicati a breve distanza. Oggi si è ripreso e secondo lui c’è qualcuno lassù che lo ha aiutato a superare questi momenti così difficili. Costabile, da tempo ha lasciato il parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, ma che fine ha fatto? Scopriamolo.

Costabile dopo Uomini e Donne: il rapporto con Gemma Galgani

Abbiamo avuto modo di conoscere Costabile Albore per la sua partecipazione a Uomini e Donne e soprattutto per la sua frequentazione con Gemma Galgani all’interno del programma. I due in che rapporti sono rimasti? L’ex cavaliere ha rivelato:

“Non ci siamo più sentiti”

Ma Costabile ha voluto anche precisare che non apprezza affatto il modo di approcciarsi della dama torinese. Secondo lui, Gemma Galgani vuole essere sempre al centro dell’attenzione e non va bene soprattutto quando si è all’inizio di una frequentazione. Al momento su di lui non abbiamo altre informazioni, dato che non possiede nessun tipo di account sui social network.