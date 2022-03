Tenta di dividere il suo pitbull da un altro cane, l’animale lo azzanna: anziano muore dissanguato

La tragedia costata la vita a Franco Traversa, 86 anni, è avvenuta lo scorso mercoledì mattina a Pozzolo Formigaro, provincia di Alessandria.

L’uomo avrebbe cercato di dividere il suo pitbull da un altro cane, con cui si stava azzuffando nel giardino di casa, ma l’animale lo ha azzannato all’arteria femorale. Nonostante i soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Tenta di dividere due cani e viene azzannato

Orrore a Pozzolo Formigaro, provincia di Alessandria, dove un anziano è morto dissanguato per via del morso di un pitbull.

L’uomo era nel cortile di casa quando ha visto il suo cane azzuffarsi con un altro animale, sempre di proprietà della famiglia (l’anziano viveva con il figlio e la nuora).

Così Franco Traversa, 86 anni, ex macellaio in pensione, ha cercato di dividere i due animale puntandogli contro un bastone di legno.

Il suo cane però gli si è rivolto contro, aggredendolo. Il pitbull lo ha morso prima sull’arteria femorale e poi, quando l’anziano era già a terra, ha continuato a infierire su di lui, azzannandolo al volto.

I morsi gli hanno reciso l’arteria femorale e Traversa è morto dissanguato. Alcuni vicini di casa hanno tentato di far arretrare l’animale e hanno allertato i soccorsi, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Franco Traversa è morto in pochi minuti.

I sanitari giunti sul posto, in quella villetta di Pozzolo Formigaro, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Perché un cane morde il padrone?

Stando a quanto riferiscono gli esperti cinofili, non esiste in natura un cane che attacchi il padrone se non si sente minato proprio dalla persona che lo ha curato e cresciuto.

Il cane morde per tre motivi in particolare: per difendersi da soggetti che considera pericolosi, per cacciare una preda e quando altri membri del branco di rango inferiore non accettano di sottomettersi.

Se un cane libero in natura si rende conto che la convivenza con gli altri animali non gli porta più vantaggi, si allontana. Il cane di un padrone questo non può farlo e quindi si difende se avverte che il suo equilibrio non c’è più.

Se un cane morde il padrone, ci sono svariati motivi che potrebbero spiegare questo comportamento: averlo cresciuto come fosse un familiare, aver giocato troppo con lui quando era un cucciolo, e ancora, averlo sgridato senza fargli capire il motivo e infine essersi dimostrato pericoloso per lui.

Quando si verificano queste circostanze è plausibile che l’animale attacchi il padrone per difendersi.