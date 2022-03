“Non avrei mai pensato di farlo” Maria De Filippi confessa la verità su Amici, tutto a galla

Spunta finalmente tutta la verità sul programma più amato dagli italiani: Amici. Maria De Filippi non avrebbe mai voluto fare una cosa del genere. Tutti i dettagli a riguardo.

Oggi il programma televisivo condotto dalla famigerata e amatissima presentatrice, regina della Mediaset, è ormai una certezza per il pubblico italiano. Sono infatti innumerevoli anni che la produzione si ritrova puntualmente a presentare una nuovissima edizione. Nonostante la notorietà però, davvero in pochi conoscono davvero la sua storia e come è stato ideato e prodotto. Vi sono alcuni dettagli che il pubblico non ne è mai venuto a conoscenza, alcuni di questi nascondono delle verità letteralmente disarmanti.

Come ben saprete il talent offre la possibilità a tutti coloro che lo desiderano, che rientrano nella rispettiva fascia di età, di poter far parte di un cast incredibile. Inoltre, gli stessi autori si impegnano a realizzare, nel miglior modo possibile, i sogni dei talenti che iniziano un percorso all’interno della scuola.

Ovviamente questi ultimi devono costantemente dimostrare il loro potenziale confrontandosi perfino fra di loro. Tutto questo è già noto a tutti, entriamo quindi nel dettaglio per capire effettivamente cosa gli autori del programma e la stessa conduttrice hanno nascosto fino ad oggi.

Maria De Filippi, tutta la verità sul programma più amato dagli italiani: Amici

La storia del talent come vi abbiamo già anticipato nasconde innumerevoli verità tenute lontane dal giudizio del pubblico. La conduttrice è una donna fantastica, fin dall’inizio della sua carriera ha ricoperto ogni ruolo in modo esemplare ed incredibilmente professionale. Inoltre il suo carattere pacato ed amorevole hanno caratterizzato particolarmente la sua carriera.

Dovete però sapere che inizialmente la donna non voleva affatto condurre il talent show. Il solo pensiero infatti la infastidiva amaramente. Lei ideò e creò il tutto ma fece dei provini per far si che qualcun altro al suo posto potesse apparire sotto le telecamere mentre lei rimaneva dietro le quindi.

Quando però l’allora conduttrice rimase incinta, non poté far altro che accettare silenziosamente. Ne sono testimoni infatti proprio le sue parole. Molti anni fa durante un’intervista con la memorabile Raffaella Carrà la conduttrice disse:

“Perché non facciamo Amici in televisione? Mi viene in mente Amici, ma non pensavo di condurlo Raffi. Non avevo nessuna intenzione di condurlo, zero proprio. Chiamiamo Lella, io inizio a lavorare per lei, mi metto dietro le quinte e mi piace molto questo lavoro. Poi lei rimane incinta e iniziamo a fare dei provini e tutte le volte non ero soddisfatta del provino. A un certo punto Maurizio mi dice -dai fallo tu-. Io non ho detto no però avevo paura.”

Maria che non voleva condurre Amici?? 😱 pic.twitter.com/XebzUTAmx7 — Marietta (@Mariettamitica) March 24, 2022

Queste sono le parole dell’attuale conduttrice di uno dei programmi che tuttora conquista la serata surclassando chiunque con gli share ottenuti in un solo poche ore. Insomma, fortunatamente la donna poi si convinse!