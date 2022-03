Crostata con ricotta e cioccolato di Benedetta | Non dura neanche 1 minuto a tavola

Fare la Crostata con ricotta e cioccolato è un’occasione per realizzare un impasto di pasticceria unico e inconfondibile, nessuno potrà resistere a tanta bontà!

Sarete orgogliosi di metterla in mostra e una volta terminata questa torta, dall’aspetto semplice e rustico ma cremoso, non resisterà a lungo una volta portata in tavola.

Crostata con ricotta e cioccolato

Ancora una delle creazioni dolciarie di Benedetta Rossi, questa volta si tratta di un classico dalla bontà irresistibile: la crostata ripiena di ricotta e cioccolato.

Perfetta per ogni occasione, servita come dessert a fine cena, ma assolutamente unica come merenda per i vostri cari.

Ingredienti per una torta per 8 persone

2 uova

170 grammi di zucchero (100 grammi per la frolla e 70 grammi per il ripieno)

80 grammi di olio di semi di girasole

8 grammi di Lievito Pane degli Angeli PANEANGELI

370 grammi di farina

500 grammi di ricotta

½ limone. la buccia grattugiata

100 grammi di Gocce di Cioccolato PANEANGELI

Zucchero al Velo PANEANGELI, q.b.

Preparazione della Crostata con ricotta e cioccolato

Incominciamo la preparazione della crostata ricotta e cioccolato dalla composizione della pasta frolla, rompendo le uova in una capiente ciotola a cui uniremo, lo zucchero, l’olio e il Lievito PANE DEGLI ANGELI. Quindi amalgamiamo tutti gli ingredienti.

Uniamo piamo piano nella ciotola la farina e con una forchetta lavoriamo l’impasto fino a quando l’impasto ha una maggiore consistenza. Lavoriamo l’impasto a mano su di un piano da lavoro unendo altra farina che rimane fino a farne un panetto di frolla dalla consistenza omogenea.

Alla fine il panetto nonostante sia priva di burro, è molto elastico e non va fatto riposare nel frigorifero come è in uso per la frolla.

Quindi passiamo a stendere 2/3 della frolla su un foglio di carta forno, aiutandoci con un mattarello. Ora va capovolta la frolla, dalla carta da forno direttamente sulla tortiera di 26 cm, che abbiamo unto e infarinato.

In tal modo sarà più facile non rompere la frolla, e iniziamo a eliminare tutta la frolla in eccesso con il coltello, così da conferire regolarità alla crostata.

Preparazione della farcitura

Per la preparazione della farcitura dobbiamo inserire in una grande ciotola lo zucchero, la buccia di limone grattugiata, la ricotta e le Gocce di Cioccolato PANEANGELI. Iniziamo a mescolare il composto per ottenere alla fine una crema dalla consistenza morbida ed omogenea.

Inseriamo la crema nello stampo con la frolla, e livelliamo il tutto per decorare la crostata con ricotta e cioccolato con la frolla tenuta e tagliata nel classico modo a losanghe secondo la nostra fantasia. per farlo possiamo impiegare una rotella dentellata.

Portiamo il forno statico preriscaldato a 180 gradi e inforniamo la crostata per 40 minuti. Se il forno è ventilato andrà posizionato a 170 gradi ugualmente per 40 minuti.

Una volta pronta la crostata prima di rimuovere la crostata dallo stampo, lasciamo che si raffreddi e poi la mettiamo su di un piatto da portata e la spolveriamo con abbondante Zucchero al Velo PANEANGELI.

Ora è pronta per essere servita ai vostri ospiti!