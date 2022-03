Camilla Parker bellissima a 18 anni: Ora i sudditi si “spiegano” perché Carlo tradì Diana | FOTO

Per amore di Lady D, il popolo britannico ci ha messo anni ad accettare Camilla come nuova fidanzata del principe Carlo e poi come sua seconda moglie nel 2005. Ma l’avete mai vista a 18 anni? Impossibile non innamorarsi di lei.

Quando Charles e Camilla si innamorarono entrambi erano giovanissimi e gli occhi erano tutti puntati su di loro. Per lui fu un vero e proprio colpo di fulmine, rimase affascinato dalla bellezza della donna. L’avete mai vista all’età di 18 anni? Davvero bellissima: vediamola.

Camilla Parker da giovane: che meraviglia

Il triangolo amoroso più discusso del mondo, è stato proprio quello tra Carlo, Lady D e Camilla. Tutto ebbe inizio negli anni ‘70, quando il principe di Galles e la Shand si incontrarono casualmente ad una partita di polo.

Sarebbe potuta essere una relazione da favola, ma all’epoca la giovane Camilla era fidanzata con Andrew Parker Bowls e Carlo era sposato con Diana Spencer. Proprio per questo la famiglia reale non era d’accordo alla loro storia e ovviamente il popolo britannico era della stessa opinione.

E’ passato tanto tempo, ma ancora oggi dopo quasi 50 anni, i due sono inseparabili. Secondo le regole reali, Camilla non rispecchiava la donna ideale per il principe, infatti, nel 1993 ci fu uno scandalo chiamato “Camillagate”.

Ma Carlo super determinato e innamorato ha continuato la relazione con Camilla, alle spalle di Diana. Ma l’avete mai vista da giovane? Era davvero bellissima, una meraviglia, impossibile non innamorarsi di lei: vediamola.

Camilla Parker a 18 anni | FOTO

Non tutti sanno che Diana era molto amica di Camilla, prima di scoprire che il suo matrimonio con Carlo era troppo affollato. Come abbiamo detto all’inizio, il principe di Galles rimase folgorato dalla bellezza della Parker.

Camilla Parker da giovane era bellissima.😍 pic.twitter.com/iR4ypdA94G — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) March 25, 2022

Come possiamo vedere dall’immagine, Camilla era giovanissima e bellissima. In questa foto, pubblicata da un utente su Twitter, la ritrae insieme a Lady D durante le corse di cavalli di Ludlow in cui gareggiava Carlo.

Questo famoso scatto in bianco e nero fa ancora molto discutere. All’epoca, l’attuale duchessa di Cornovaglia diventò, in poco tempo, la donna più odiata d’Inghilterra. Essere l’amante del principe non fu affatto facile.

È passata da essere il nemico numero uno del popolo britannico a moglie del futuro re del Regno Unito. Un’impresa difficile se non impossibile, ma con la sua gentilezza è riuscita a conquistare un’intera Nazione.