Beatrice Borromeo, prima prendeva appena €900 al mese: che mestiere molto particolare!

Beatrice Borromeo, nota per essere la moglie di Pierre Casiraghi, terzo figlio di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, sapete che lavoro faceva prima la bellissima principessa? Non immaginereste mai: scopriamo di più.

Beatrice Borromeo, proviene da una delle più importanti famiglie nobiliari italiane, la principessa è stata sempre al centro dell’attenzione per la sua vita privata. Pochi conoscono la sua carriera, infatti, non tutti sanno che prima percepiva uno stipendio davvero basso: ecco che lavoro faceva.

Beatrice Borromeo, carriera e vita privata: tutto sulla Principessa

Beatrice Borromeo, classe 1985 nata il 18 agosto sotto il segno del Leone a San Candido in provincia di Bolzano. Ha frequentato il Liceo Classico a Milano, successivamente ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche alla Bocconi e un master in giornalismo e politica internazionale alla Columbia University di New York.

A 15 anni ha debuttato come modella, infatti, ha sfilato per dei brand molto importanti come Chanel, Valentino, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino e Trussardi. Beatrice Borromeo è discendente da un’antica famiglia nobiliare italiana, è figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e di Paola Marzotto.

Nel 2015 Beatrice Borromeo è convolata a nozze con Pierre Casiraghi, figlio di Carolina Di Monaco e di Stefano Casiraghi. I due si sono conosciuti nel 2008 a Cannes. Dal loro amore sono nati due Stefano Ercole Carlo Casiraghi e Francesco Carlo Albert Casiraghi.

Attualmente Beatrice abita a Monaco per stare al fianco del marito Pierre Casiraghi. Anche se la sua vita è sempre stata circondata dal lusso, in passato ha fatto lavori molto umili: scopriamo di più.

Beatrice Borromeo, che lavoro faceva prima e quanto guadagnava? Tutti i dettagli

Sin da piccola, la sua più grande aspirazione è sempre stata quella di diventare un’affermata giornalista, infatti, ha lavorato per delle riviste internazionali come Newsweek o Daily Beast e ha anche collaborato con Il Fatto Quotidiano.

Inoltre, non tutti sanno che Beatrice è stata una conduttrice radiofonica per Radio 105. A quei tempi, la principessa era molto giovane e non era preparata, infatti, non percepiva un ottimo stipendio.

Di norma uno speaker con poca esperienza guadagna circa sulle 900 euro netti al mese, si tratta più o meno di 23.300 euro lordi l’anno. Delle cifre alquanto basse, ma la Borromeo è molto amata anche per questo. La sua voglia di indipendenza e di mettersi sempre in gioco, la rendono un grande esempio per chi la segue.