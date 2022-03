Acqua ossigenata in lavatrice, pochi conoscono questo segreto: altro che la lavanderia!

Nota anche come perossido di idrogeno (H2O2), l’acqua ossigenata si utilizza quotidianamente per diversi motivi.

In genere, si usa per disinfettare le ferite ma può essere utilizzata come ingrediente per risolvere altri problemi che riguardano le superfici.

Ultimamente, la stanno utilizzando tutti per la lavatrice. Quello che è in grado di fare ha dell’incredibile.

Acqua ossigenata in lavatrice: perché tutti la stanno usando

L’acqua ossigenata ha la funzione di disinfettare, sbiancare e ossidare. Per le sue proprietà viene spesso usata per disinfettare e pulire anche le superfici (piastrelle, tavoli in legno, ecc.), non solo le ferite.

Perché tante persone ultimamente la stanno usando in lavatrice?

Disinfetta, ossida, sbianca ed ha un’azione antibatterica. Ecco perché.

In lavatrice finiscono spesso capi anche molto sporchi: nonostante i lavaggi, certi indumenti sembrano ancora puzzare di muffa o sudore. Ecco che entra in gioco l’acqua ossigenata per risolvere il problema.

Come usare l’acqua ossigenata in lavatrice

Per togliere cattivi odori emanati da certi capi, prepara una tazza di acqua ossigenata al 3% e aggiungila nel cestello della lavatrice.

Inserisci i capi ed avvia il lavaggio ad una temperatura di almeno 40-50°: l’acqua ossigenata non agisce efficacemente a temperature più basse.

Se, invece, è la lavatrice ad emanare un cattivo odore, utilizza la stessa procedura con un lavaggio a vuoto ad una temperatura di 60°. Con questo sistema puoi anche eliminare macchie di muffa che si formano sulle guarnizioni e nella vaschetta dove inserisci il detersivo. La vaschetta è una delle zone critiche per quanto riguarda la formazione di muffa a causa del ristagno di detersivo.

Come pulire guarnizioni e vaschetta della lavatrice

Ecco come pulire le guarnizioni della lavatrice. Crea un composto di acqua ossigenata, sale grosso e bicarbonato di sodio. Armati di una spugna o di una pezza per applicare il composto sulla guarnizione sporca di muffa e strofina fino ad eliminare la macchia.

Per pulire la vaschetta, aggiungi in una ciotola acqua ossigenata e limone, poi mescola il tutto fino ad ottenere una miscela omogenea. Inumidisci con la miscela un panno e passalo nella vaschetta fino ad eliminare ogni residuo.