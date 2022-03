Tumore neuroendocrino del pancreas, quanto è mortale il cancro di cui è affetto Fedez

Fedez, che cosa è realmente il tumore neuroendocrino del pancreas e perché è così pericoloso? Tutta la spiegazione dettagliata.

Solo pochi giorni fa, tramite un drammatico e commovente messaggio postato sui rispettivi profili social, il cantante ha deciso di parlare apertamente della sua malattia. Tramite il messaggio, comunicato con il viso distrutto dal pianto e con un groppo in gola, Federico si è sfogato non specificando con precisione di quale malattia si trattasse. Come da lui specificato, fortunatamente i medici l’hanno trovata in tempo così da poter agire nell’immediato tentando di evitare il peggio.

Da allora Federico ha preferito, come è giusto che sia, trascorrere gli attimi prima dell’intervento con la sua famiglia. Solo poche ore fa il cantante ha deciso nuovamente di esporsi e di pronunciare il nome di quella orribile malattia che al solo pensiero gli spezzava la voce. Il messaggio, seguito da uno scatto che lo ritrae in piedi all’interno della stanza d’ospedale, ha letteralmente straziato chiunque. Questo recita:

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).”

Cosa è il Tumore neuroendocrino del pancreas e quanto è pericoloso

Cosa si intende realmente per tumore neuroendocrino del pancreas? Ebbene dovete sapere che questa malattie è in realtà un insieme di rare patologie che solitamente non risultano particolarmente aggressive e soprattutto sono caratterizzate da una lenta crescita. Detto ciò però è doveroso da parte nostra informarvi che vi sono alcuni casi in cui l’aggressività e la crescita aumentano smisuratamente aggravando incredibilmente le condizioni del paziente.

Solitamente si presenta appunto nel pancreas ed a livello del duodeno. Vi sono due particolari suddivisioni, ovvero: “funzionanti” e “non-funzionanti”. Vengono definiti “funzionanti” quando producono una sostanza ormonale che causa successivamente numerosi sintomi. Questi a loro volta possono essere identificati in modo diverso in base alla sostanza maggiormente prodotta.

Tumori funzionanti:

Insulinoma : tumore funzionante che produce elevati livelli di insulina.

: tumore funzionante che produce elevati livelli di insulina. Glucagonoma : il quale produce il glucagone.

: il quale produce il glucagone. Gastrinoma : tumore funzionante che produce la gastrina. (ormone che produce l’acido presente all’interno dello stomaco.)

: tumore funzionante che produce la gastrina. (ormone che produce l’acido presente all’interno dello stomaco.) Somatostatinoma : particolarmente caratterizzato da diabete, estrema difficoltà nel digerire anche piccole quantità di cibi grassi, calcolosi della colecisti.

: particolarmente caratterizzato da diabete, estrema difficoltà nel digerire anche piccole quantità di cibi grassi, calcolosi della colecisti. VIPoma: tumore funzionante che aumenta la produzione di peptide vasoattivo intestinale

Per poter combattere ed agire prontamente solitamente i medici consigliano più opzioni, come ad esempio: Bioterapie, Chemioterapia, Terapia radiometabolica, ed ovviamente la Chirurgia (opzione a cui si è sottoposto Federico). Fortunatamente pare che il cantate attualmente stia bene, il suo percorso però non è ancora finito qui. Dovrà infatti seguire una serie di trattamenti ed ovviamente dovrà sottoporsi ad innumerevoli visite di controllo per monitorare gli andamenti della sua salute.

Auguriamo a Fedez un grande in bocca al lupo da tutta la redazione ed una velocissima e pronta guarigione!