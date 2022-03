Flavio Insinna ferma il programma per annunciarlo: è un dramma non previsto:” Questa è una tragedia”

Il famoso conduttore televisivo Flavio Insinna ferma la trasmissione per annunciare un terribile avvenimento. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto in puntata.

Oggi lui è un conduttore televisivo con alle sue spalle innumerevoli anni di carriera. Il suo percorso nell’ambito lavorativo infatti inizia subito dopo gli studi. Dopo essersi diplomato al laboratorio di esercitazioni sceniche partecipò a molte serie e film famosi come Metronotte o Don Matteo.

Da tutti però è acclamato per il suo ruolo da conduttore televisivo, i programmi da lui condotti infatti hanno sempre tenuto compagnia ad innumerevoli telespettatori. Ad Affari tuoi o L’eredità ad esempio lo vediamo sempre con il sorriso stampato sul volto. Questa volta però è accaduto davvero l’impensabile.

Il tutto è accaduto proprio durante le riprese dell’ultima puntata mandata in onda. Solitamente il conduttore adotta comportamenti professionali e umili dal momento che desidera far sentire al proprio agio tutti i concorrenti che gli si presentano davanti. Sono rare le situazioni complicate si presentano in studio ma in ogni caso lui si è sempre comportato come di dovere.

Il conduttore televisivo Flavio Insinna ferma la trasmissione: ecco cosa ha scatenato questa situazione

L’oggi conduttore del famoso programma L’eredità, nella recentissima puntata mandata in onda su Rai 1 è stato partecipe di una vera è propria tragedia accaduta all’interno dello studio televisivo. La situazione complicata vede come protagonista però proprio una giovane concorrente di soli 21 anni di nome Norma. Dopo aver risposto alle innumerevoli domande che vengono poste ai vari concorrenti proprio previsto dal format, si è verificato un episodio davvero insolito ed ovviamente inaspettato che ha lascito tutti i telespettatori con il fiato sospeso.

Dopo il botta e risposta alle numerose domande poste dal conduttore, la concorrente è iniziato ad apparire meno serena nel controbattere alle domande per via dell’interesse del conduttore riguardante la sua età. Davanti al dubbio del conduttore infatti ha prontamente risposto utilizzando però un tono di voce molto abbattuto. –“Ho 21 anni, fra poco 22” – ribatte la concorrente. Vi ricordiamo che la giovane concorrente è attualmente una studentessa del corso di laurea Food System. Dopo le sue parole dette in puntata il conduttore televisivo ha deciso di puntualizzare ed evidenziare la differenza di età che vi è fra i due.

Il tutto fatto per poi rispondere in modo mordente “Ah, e quando succederà questa vera tragedia?” – corbellandosi di lei. Al che la concorrente ha risposto: “A settembre dai, ho ancora qualche mese!”. Il conduttore divertito da questa risposta decide di replicare dicendo: “Dai, ancora te la puoi spassare!”. Il tutto è apparso alquanto strano ai telespettatori, dopo le loro parole però il programma è continuato senza altre riscontrare altre problematiche.