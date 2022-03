Eleonora Rocchini, pronti a vederla oggi? Dopo UeD è diventata “la sosia di Belen” | FOTO

Ebbe una storia con Oscar Branzani proprio negli studi di UeD ma oggi, Eleonora Rocchini è ben diversa da allora. Vediamo perché.

Già alcuni fan sospettavano un ricorso alla chirurgia estetica da parte di Eleonora Rocchini; sospetti confermati da lei stessa.

Chi è Eleonora Rocchini?

Sono passati diversi anni da quando Eleonora Rocchini calcò il parterre di U&D. Proprio grazie al dating show di Maria De Filippi, la ragazza riuscì a trovare l’amore: si fidanzò con Oscar Branzani. Dopo qualche tempo, però, la storia non riuscì a funzionare. Dopo diverse liti e malcontenti che i due cercarono di aggiustare, i due si dissero addio per sempre.

Il perché della rottura venne spiegato dalla stessa Eleonora attraverso i suoi social. In pratica, i due avevano riprovato per qualche settimana a riattaccare i cocci ma non ci fu niente da fare. Entrambi, infatti, era come se avessero testa e cuore sconnessi e altrove.

Attualmente, la ragazza sembra essere fidanzata con Nunzio Moccia. Proprio l’ex cognato di Oscar Branzani. Infatti, Dalila, sorella di Oscar era stata proprio con Nunzio. Il che, all’epoca destò non poco scandalo.

Ma veniamo ad Eleonora Rocchini e al suo cambiamento fisico rispetto ai tempi in cui era una corteggiatrice di UeD. Professionalmente è diventata influencer nonché imprenditrice. Lei stessa, infatti, ha creato una linea di costumi Maison Roèl.

Il ricorso alla chirurgia estetica

La ragazza fresca di un tempo, dai lineamenti dolci e rotondi come quelli di una bambola, sembra aver lasciato il posto ad una donna provocante e molto simile ad un’altra showgirl. Il paragone con Belen, sui social, è stato subito palese, soprattutto se si guardano agli scatti patinati che Eleonora Rocchini pubblica sul suo Instagram.

Immancabili i sospetti che la ragazza abbia fatto ricorso alla chirurgia. Lei stessa, ha ammesso di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva ma, in realtà, anche altri elementi del suo viso sembrano diversi.

Sembra la sosia di Belenhttps://t.co/zCw1rIqjt6 — Marietta (@Mariettamitica) March 22, 2022

Sicuramente, rispetto alle prime apparizioni televisive, ha perso peso. Inoltre, è cresciuta diventando una donna. All’epoca, infatti, era poco più che ventenne.

Dopo l’intervento al seno, la ragazza ha raccontato ai suoi seguaci di aver perso 3/4 chili a causa degli antibiotici e delle cure che ha dovuto fare. Tra gli altri dettagli, ha raccontato di aver praticato l’incisione sotto seno per non intaccare, in un futuro, l’allattamento. Che sia stato lo stesso chirurgo di Belen?