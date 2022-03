Ecco perché dovresti dormire con uno spicchio d’aglio sotto il cuscino

L’aglio è senza dubbio l’ingrediente ideale per migliorare il sapore e il condimento di un pasto, poiché gli conferisce quel tocco in più di cui un piatto ha bisogno.

Oltre che come alimento per condire, l’aglio può essere usato a scopo salutistico per alcune proprietà che gli sono state attribuite.

L’Aglio non solo in cucina

L’ultima cosa che vorreste portare con voi in camera da letto a farvi da “cornice odorosa” è proprio l’aglio, diciamocelo francamente. Già al mattino se non abbiamo un igiene della bocca più che certosina rischiamo di asfaltare chi ci dorme affianco, al primo sbadiglio.

Figuriamoci poi se abbiamo i postumi di una zuppa all’aglio, di una bruschetta o di una salsa Tzaziki, a base di yogurt, aglio e cetrioli!

Dell’aglio di dice che combatte tosse e raffreddore e guarisce il mal di gola, ma non che “avvicini” le persone, che al contrario davanti uno sfiato d’aglio fanno un discreto passo indietro, tanto per non rischiare di svenire.

Nell’antica Grecia, gli sportivi lo assumevano prima di gareggiare, e i Galli ne mangiavano qualche spicchio prima di un combattimento.

Questa pianta antica, inconfondibile sia per il sapore che per l’odore, è molto versatile in cucina è capace di aromatizzante ogni pietanza. Si accompagna perfettamente e rende speciale il basilico che con lei è l’ingrediente principe di un piatto speciale come “il Pesto alla genovese”.

Perfino il poeta cileno Pablo Neruda decanta le doti di questa pianta bulbosa, che citandolo in una poesia lo definisce avorio prezioso…Ma non abbiamo il coraggio di portarlo nella nostra intimità. Eppure, c’è chi afferma con convinzione che messo sotto al cuscino, apporti notevoli benefici.

Aglio anche in camera da letto

L’aglio non vive di stagionalità, infatti lo si può trovare fresco a luglio e ad agosto, tuttavia essiccato lo si troviamo tutto l’anno. Motivo per il quale possiamo impiegarlo largamente in cucina.

Ma da dove verrebbe il potere curativo attribuito all’aglio? Ebbene esattamente dal suo specifico odore e dal sapore, in quanto in passato veniva impiegato non solo come repellente per i parassiti, ma anche rimedio contro le infezioni. E neanche a farlo apposta scacciava demoni ed energie cattive.

Sembra che perfino nella tomba del faraone Tutankhamon siano stati rinvenuti questi bulbi, con lo scopo di assicurare un buon sonno al faraone, tenendo lontani gli spiriti cattivi. Streghe e vampiri nel Medioevo ne temevano la presenza nelle case.

Per quanto negli ultimi decenni si è andato affermando che i suoi composti solforati sarebbero in grado di favorire il decongestionamento delle vie respiratorie, nessun fondamento scientifico lo ha dimostrato.

Ma proprio queste sostanze solforose contenute nello spicchio, se poste sotto il nostro cuscino, consentirebbero un sonno veloce e ristoratore. Che dire fare una prova non costa nulla!