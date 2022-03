Spiacevoli notizie per la famosa conduttrice Barbara D’Urso, una batosta inimmaginabile. Ecco per quale motivo salta il programma che conduce: tutti i dettagli a riguardo.

Lei ha alle sue spalle anni di carriera che le hanno consentito di ottenere delle proposte lavorative più che ragionevoli. Nonostante la notorietà e la professionalità però nelle ultime ore però ha ricevuto una spiacevole notizia, la quale si basa principalmente sulle statistiche aggiornate quotidianamente.

Come ben saprete ogni programma televisivo prima di essere viene pensato nel minimo dettaglio poiché, anche se ottiene il permesso di essere trasmesso, deve garantire un guadagno sicuro. Proprio per questo motivo infatti vi sono degli addetti che monitorano costantemente gli ascolti ed il numero dei telespettatori che si sintonizzano sul canale. Inoltre vi sono molti più dettagli influenzano notevolmente, come ad esempio il tempo che un telespettatore trascorre a guardare il programma a lui proposto.

Tutto questo serve per capire effettivamente quanto sia conveniente proporre determinati programmi ed ovviamente se valga la pena continuare a mandarli in onda. Nonostante tutto, capita davvero raramente che un programma salti di punto in bianco. Infatti per perdere un quantitativo così elevato di ascolti solitamente ci vogliono anni.

Brutte notizie per la conduttrice Barbara D’Urso, il programma da lei condotto salta inaspettatamente

Come vi abbiamo già anticipato, ogni programma è severamente scansionato così da capire quali sono i guadagni e le perdite. Purtroppo per la donna, la quale attualmente si trova alla conduzione di ben due programmi televisivi, sono giunte delle spiacevoli notizie. Sebbene negli ultimi anni il format proposto con La Pupa e il Secchione ha conquistato il pubblico raggiungendo picchi di ascolti inimmaginabili, nelle ultime ore la situazione si è completamente ribaltata.

Pare infatti che l’ultima puntata sia stata un vero e proprio flop. Sebbene il programma sia attualmente in tendenza su Twitter, gli share sono incredibilmente calati. Numericamente parlando, l’ultima puntata ha ottenuto solo ed esclusivamente il 9% di share. Il che significa che la conduttrice viene battuta spudoratamente anche dal programma condotto dal famigerato ballerino Stefano De Martino.

Complessivamente parlando, la donna ha perso praticamente 600.000 telespettatori e ben 3 punti di share. Situazione alquanto drammatica, la quale scatenato la furia degli autori. Per non influenzare ancor di più sugli ascolti del programma chi di dovere ha deciso che per il momento non verranno più trasmesse le puntate. Il prossimo appuntamento infatti slitta direttamente ad aprile, esattamente l’1 aprile. Si spera di raggiungere risultati accettabili altrimenti dovranno prendere dei severi provvedimenti.