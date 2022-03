Alvin, quanto prende all’Isola dei famosi? Che cifre! Neanche dopo una “vita di lavoro”

Ancora una volta, Alvin è l’inviato in Honduras per la conduzione de L’Isola dei Famosi. Il suo cachet è davvero stellare. Vediamo a quanto ammonta.

Sin dalla prima puntata de L’Isola, Alvin ha mostrato la sua professionalità ed il suo sangue freddo, qualità che ci vogliono durante una diretta in collegamento dall’estero.

Il gradito ritorno di Alvin

La critica ha promosso Alvin per la prima puntata de L’isola dei famosi. Alcuni hanno affermato che, in realtà, in tutto il programma, o per lo meno tra coloro che sono stati spediti in Honduras, si salverebbe soltanto lui.

Con tanta professionalità, sangue freddo ed un pizzico di autoironia, Alvin è stato in grado di riportare l’ordine anche quando Floriana stava per attaccare er mutanda. Anche se, qualcun altro lo ha accusato di aver interrotto un ricordo importante: quello di Luxuria per Rossano Rubicondi, scomparso ormai un anno fa. Eppure, si sa, la difficoltà della diretta, il collegamento, il ritorno dal satellite, non hanno facilitato le cose.

Insomma, era proprio il pubblico che chiedeva il ritorno di Alvin, dopo il buco nell’acqua degli autori Mediaset dello scorso anno. Soltanto i fedelissimi del programma ricorderanno il flop di Massimiliano Rosolino inviato in Palapa. L’ex nuotatore era alla prima esperienza al timone di una trasmissione televisiva.

Quanto guadagna Alvin all’Isola dei Famosi?

Il 2022 segna la quarta volta in Honduras per Alvin. Quest’anno, però, il gioco è ancora più complesso poiché il conduttore dovrà gestire concorrenti in coppia e single, con tutto ciò che ne consegue. La difficoltà, inoltre, è data anche dall’appuntamento bisettimanale, il lunedì ed il giovedì.

Mentre Ilary Blasi, dallo studio, fa finta di non sentire i lamenti e le beghe che nascono, puntata dopo puntata, tra i concorrenti, Alvin ha sempre fatto il mediatore, spiegando bene a casa cosa succede a pubblico a casa.

Il compenso previsto per il conduttore, stando alle stime degli anni precedenti, dovrebbe essere lo stesso che venne dato a Rosolino nel 2021. Un compenso decisamente ottimo ma che è di gran lunga inferiore a quello percepito da Ilary Blasi.

Il compenso, per l’intera permanenza in Honduras e, dunque, per l’intera durata del programma, iniziato il 21 marzo, potrebbe essere per Alvin pari a 30000 euro. Non male se si considera che, molti italiani non vedono queste cifre nemmeno dopo molti anni di lavoro.