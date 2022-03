Acqua della pasta, non buttarla! Non hai idea di quanto è utile | Risparmi sulla bolletta

È possibile riutilizzare l’acqua della pasta? È buon consiglio non buttarla in quanto potresti risparmiare sulla bolletta energia elettrica e gas.

L’acqua è una risorsa davvero preziosa e non deve essere assolutamente sprecata. Ci sono delle buone regole da seguire per utilizzare in modo corretto l’acqua e per evitarne lo spreco ed il consumo eccessivo.

Per un uso più efficiente dell’acqua sarebbe opportuno riciclare e riutilizzare in ambito domestico l’acqua della pasta, che versiamo nel lavandino della cucina.

Spreco acqua: il problema deve essere risolto

Un consapevole consumo di acqua potrebbe migliorare la situazione ambientale e potrebbe consentire ad ognuno di noi di ridurre gli sprechi domestici, con il conseguente risparmio dei costi in bolletta luce e gas.

Il problema dello spreco della risorsa idrica nel mondo è al centro dell’attenzione e deve essere affrontata con urgenza.

Per la sopravvivenza del Pianeta, per ridurre le spese in bolletta e per fronteggiare la siccità e la crisi idrica, ogni famiglia dovrebbe adottare comportamenti virtuosi volti ad avere un consumo d’acqua più cosciente, responsabile e sostenibile.

Riutilizzare l’acqua di cottura della pasta è un ottimo metodo per risparmiare i consumi domestici, che impattano sul bilancio familiare.

Acqua cottura della pasta: come riutilizzarla per ridurre i consumi?

Un metodo efficace per ridurre i consumi domestici e per risparmiare sulle bollette luce e gas è riutilizzare l’acqua di cottura della pasta.

L’acqua di cottura della pasta può essere conservata e lasciata raffreddare per essere impiegata in molteplici utilizzi.

Una volta raffreddata l’acqua di cottura della pasta può essere utilizzata per innaffiare le piante ed i fiori nei vasi o nell’orto.

Essendo ricca di amidi, l’acqua di cottura della pasta può essere utilizzata per condire ed insaporire i primi piatti o per cucinare i sughi di carne, per cucinare i legumi, i ceci, le zuppe e per preparare le torte di verdura.

Con l’acqua di cottura della pasta è possibile lavare i piatti a mano: basta versare l’acqua nel lavandino (chiuso con un tappo) ed è necessario aggiungere un po’ di sapone per i piatti.

L’acqua di cottura della pasta è utilizzabile anche per fare delle creazioni di pasta di sale: bastano solo pochi ingredienti facilmente reperibili in dispensa, tra cui il riso ed il sale.

Essendo ricca di amido e di sali minerali, l’acqua di cottura della pasta può essere utilizzata per fare un pediluvio serale emolliente e rigenerante.