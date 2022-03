Stefano De Martino innamorato pazzo, il gesto estremo per Belen: non l’aveva mai fatto per nessuna

Il famoso ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino completamente pazzo di lei, il gesto fatto per Belen non passa affatto inosservato: mai fatto prima d’ora. Di cosa si tratta?

In questi ultimi mesi la donna è stata la protagonista di innumerevoli scoop. Dopo l’allontanamento dal padre della sua secondogenita, ovvero Antonino Spinalbese, la famosa showgirl è tornata sotto i riflettori per un motivo ben preciso. A quanto pare infatti il ballerino non ha perso affatto l’occasione per rifarle la corte come se fosse la prima volta. Lo abbiamo visto diverse volte in sua compagnia, situazione apparentemente normale dal momento che i due si sono ripromessi di mantenere ben saldi i rapporti così da non influenzare negativamente sulla crescita di Santiago.

Come ben saprete però sono i dettagli a fare la vera differenza ed ai paparazzi non sfugge mai nulla. Nonostante i due continuino a proclamarsi amici e solo ed esclusivamente genitori presenti, pare che fra loro si sia riaccesa la scintilla del fuoco che prima ardeva di passione.

Ebbene si, sono innumerevoli infatti gli attimi in cui vengono ripresi insieme mano per la mano o semplicemente adottando dei comportamenti molto intimi. D’altronde entrambi, nonostante la distanza e le difficoltà sono sempre tornati l’una dall’altro.

Stefano De Martino lo fa per Belen Rodriguez: il gesto d’amore nei suoi confronti stupisce tutti

Dopo aver scoperto del loro avvicinamento, come vi dicevamo, i paparazzi non li perdono di vista con la speranza di beccarli in flagrante. Eppure, a notare un dettaglio decisivo che potrebbe completamente capovolgere la situazione sono stati proprio i fan della presunta coppia. Il quale non è passato affatto inosservato. Chi segue la coppia sa perfettamente di cosa si tratta poiché il tutto è stato poi pubblicato sui social proprio dal ballerino nonché conduttore televisivo.

Alcuni giorni fa infatti ha pubblicato un post che lo ritrae sulla neve. Tutto nella norma se non fosse per un piccolo dettaglio che potrebbe risultare alquanto banale ma che cela una verità sorprendente. Come potete ben vedere dall’immagine sopra inserita l’uomo è attualmente senza barba. Ebbene si, per quanto possa risultare scontato questo gesto ha letteralmente fatto impazzire i fan, i quali hanno prontamente pensato ai bei vecchi tempi quando i due si conobbero.

All’epoca successe tutto ad Amici, ad appunto il ballerino non portava la barba. Dopo l’allontanamento però il suo look cambiò radicalmente, che sia un segno di ritorno effettivo o è semplicemente una decisone dell’ultimo minuto?