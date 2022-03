“Più ricca di Totti”, Ilary Blasi ha fatto un affarone all’Isola dei famosi: guadagna cifre incredibili

L’Isola dei Famosi è appena iniziata e già si parla di quanto guadagnerà Ilary Blasi al timone del programma. Le cifre sono esorbitanti.

Poche settimane dopo la tempesta mediatica che si è abbattuta su di lei, Ilary Blasi è tornata alla grande al timone del reality show girato in Honduras.

Il ritorno di Ilary Blasi in tv

I fan più accaniti della coppia ricorderanno la tempesta mediatica che si è abbattuta sulla coppia formata da Totti ed Ilary Blasi qualche settimana fa. Eppure, lunedì scorso Ilary Blasi è tornata in tv più raggiante che mai al timone de L’Isola dei Famosi, alla sua prima puntata.

Qualche giorno prima, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva raccontato ciò che realmente sta accadendo tra lei e suo marito. In realtà, ha rivelato che tutto ciò che è stato detto non è altro che falso. L’unica rottura che c’è stata in passato tra i due non è stata dovuta altro che alla fine della carriera calcistica di lui.

I continui tradimenti, prima da parte di Totti e poi da parte di Ilary Blasi, sarebbero stati inventati dai social, per poi finire sulla stampa. E se lo dice lei, non c’è che da crederle. Fatto sta che è sì raggiante ma piuttosto tesa e dimagrita. Non la Ilary di sempre. Forse perché, alla prima puntata de L’isola, era necessario rompere prima il ghiaccio.

Quanto guadagna all’Isola dei Famosi

Proprio al timone de l’Isola dei Famosi, Ilary Blasi porterà a casa una bella cifra, da fare invidia a suo marito calciatore. Il reality show dei naufraghi, infatti, per quest’anno avrà due appuntamenti settimanali: il lunedì ed il giovedì, prendendo il posto di un reality durato ben sei mesi e appena concluso: il Gf Vip.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la signora Totti porterebbe a casa ben 50000 euro a puntata. Mica male! In questo modo, si terranno saldi gli accordi già presi lo scorso anno. Facendo il bis, in una settimana, Ilary guadagnerà ben 100K.

I più pratici con i calcoli, già avranno fatto correre la mente: con una media di 20 puntate totali, infatti, la conduttrice potrebbe arrivare a guadagnare circa un milione di euro. I guadagni a puntata, rispetto a quando era al timone del Gf Vip sono aumentati del doppio: all’epoca, infatti, percepiva 25 mila euro a puntata, per un totale di 650 mila euro.