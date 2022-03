Maria De Filippi, clamoroso: mai vista così in 20 anni di UeD, “È ubriaca” | VIDEO

Mai vista la conduttrice Maria De Filippi così, nessuno si sarebbe mai aspettato di assistere ad una scena del genere. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto a UeD.

In questi ultimi giorni la famosa conduttrice televisiva si ritrova piena di impegni segnati sull’agenda. Come ben saprete la donna attualmente sta conducendo ben due programmi contemporaneamente e per quanto possa risultare facile, lo stress accumulato è incredibilmente alto.

Per chi non lo sapesse è da poco iniziato il serale del rinomato programma di Amici e nonostante questo la donna continua a condurre Uomini e Donne. Le puntate del dating show ovviamente vengono registrate ma questo non significa che la donna non si ritrova con il fiato sospeso per via degli innumerevoli compiti da svolgere.

Solitamente la donna appare pacata ed amorevoli, sono infatti davvero rare le volte in cui perde la pazienza. Perfino quando avviene non risulta affatto scortese o semplicemente fuori di sé. Ebbene, nella scorsa puntata del dating show però è accaduto di tutto. Nessuno si sarebbe mai aspettato di assistere ad una scena del genere che vede proprio come protagonista la Queen della Mediaset, amata e stimata da chiunque.

Maria De Filippi si presenta così a UeD, all’interno dello studio cala il gelo

Non è di certo la prima volta che assistiamo a scenari simili, solitamente però lei non è la protagonista della vicenda ed anzi cerca di risolvere l’ambigua situazione nel migliore dei modi. Nelle ultime ore però la situazione si è completamente ribaltata. Durante un dialogo avvenuto fra Ida Platano e Alessandro, ovvero il cavaliere interessato alla famosa dama, ovviamente si è intromessa Tina Cipollari.

L’opinionista è sempre pronta ad esprimere il suo amaro pensiero, cosa che ha proprio fatto durante la discussione dei due. Questa volta però non è riuscita ad esprime la sua opinione per intero poiché la conduttrice l’ha prontamente interrotta dicendo la sua. Ida non voleva ammettere di essere ormai innamorata di Alessandro poiché teme che quest’ultimo non possa darle le sicurezze necessarie.

“Come possono cambiare le cose? Lei deve cambiare carattere? Deve diventare leggera e spensierata? Questa è lei, ti piace? Allora io non ho fatto la domanda a lei perché la domanda se io la faccio a lei –Ida Sei innamorata?– la risposta è si, e poi tu che fai se dice si? È una bella responsabilità se te dice si no? È per questo che io non faccio la domanda non perché so’ scema ma perché so la risposta. Una volta che dice si tu che fai? L’onestà che fa? Dice allora guarda siccome sei innamorata stai per conto tuo perché non è detto che un giorno mi traferirò. Allora diventi onesto?“

Queste sono le parole della conduttrice nello scontro con Tina Cipollari ed Alessandro, l’opinionista infatti crede al cavaliere mentre la conduttrice ha un opinione completamente diversa.

Il pubblico, inaspettatamente si è diviso oggi, alcuni infatti pensano che la conduttrice abbia completamente sbagliato e per ironizzare hanno pensato che fosse ubriaca, ovviamente cosa non vera. Altri invece, come sempre l’appoggiano severamente. Sia Ida che Alessandro sicuramente prenderanno la scelta giusta a discapito delle situazioni esterne.

Il pensiero della conduttrice però rimane completamente invariato poiché pensa che ad una certa età on bisogna più pensare a “tattiche di conquista” o altri pensieri infantili. Pensiero non condiviso da Tina, la quale ha criticato pesantemente Ida poiché quest’ultima ha “giocato a carte scoperte”.