L’Isola dei famosi parte col botto: Jeremias fuori controllo, rissa con Vaporidis | VIDEO

L’Isola dei Famosi è iniziato solo da pochissimo tempo ma il concorrente Jeremias è già fuori controllo, si scontra contro Vaporidis. Ecco tutti i dettagli su quanto successo.

Come ben saprete nella serata di ieri è stata mandata in onda la prima puntata di questa nuova edizione del programma condotto dalla famigerata Ilary Blasi. In molti attendevano con ansia questo momento anche sono per scoprire chi fossero tutti i concorrenti volati in Honduras. Il cast dei naufraghi sembra perfettamente assortito, quest’anno vi sono i concorrenti accoppiati e singoli, i quali dovranno poi accoppiarsi nel tempo.

Questa edizione potrebbe rivelarsi un vero capolavoro, ottenendo così un successo assicurato. D’altronde con la fantastica Ilary al comando non ci aspettiamo un risultato diverso. Ha dimostrato in diverse occasioni infatti di essere versatile ed incredibilmente professionale anche se la sua ironia gioca il ruolo fondamentale.

In questa prima puntata sono stati presentati i vari concorrenti, oltretutto si sono presentati all’interno dello studio innumerevoli ospiti tra cui perfino i grandi volti del Grande Fratello Vip. Tutto quindi procedeva secondo i piani fino a quando sull’isola il naufrago nota un dettaglio che gli fa perdere completamente la testa. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo.

Isola dei Famosi, Jeremias contro Vaporidis: Ilary Blasi non ci crede

Come vi abbiamo già anticipato nel corso della prima puntata è successo davvero l’impensabile. Tutti i concorrenti erano palesemente elettrizzati per l’inizio di questa nuova avventura, due dei naufraghi però non sono apparsi particolarmente contenti della presenza l’uno dell’altro. Ebbene, a scatenare la furia di Jeremias è stato proprio Nicolas, il quale ha compiuto inconsapevolmente un gesto che ha dato incredibilmente fastidio al fratello dell’amatissima Belen Rodriguez.

A quanto pare infatti giunti sull’isola i naufraghi si sono stretti in un caloroso abbraccio e si sono dati il benvenuto a vicenda. Tutti tranne loro due poiché Nicolas non ha neanche guardato Rodriguez e né tanto meno salutato. Il gesto ovviamente ha scatenato una reazione a catena.

Come da programma, anche se si tratta della prima puntata, i naufraghi hanno dovuto fare una scelta e pronunciare quindi il nome della persona che vorrebbero eliminare. Rodriguez ovviamente ha fatto il nome di Nicolas, quest’ultimo però non ha ben compreso la motivazione come dal resto tutti i presenti.

Vi prego la faccia schifata di Vaporidis alla nomination di Jeremias per non averlo salutato🤣 Ma poi lui che alla fine gli da la mano e lo saluta dopo che Ilary dice che in realtà loro sono immuni… ⚰️ MIO PROTETTO #isola pic.twitter.com/1XOAGWGMFW — Francesca 💋 (@sonoingenua_) March 22, 2022

“L’unica persona che è entrata e non mi ha salutata è stato Vaporidis. Ho cercato anche di collegarmi con lo sguardo e niente, mi sembra un motivo valido visto che non c’è altro. Ha salutato mio padre e a me no.” – Queste sono le parole del ragazzo, successivamente però è stato prontamente bloccato dalla conduttrice poiché Nicolas, a differenza di altri, è stato scelto come immune dal pubblico.