Lavatrice, buttaci dentro l’aceto di mele: quello che accade al tuo bucato è pazzesco

L’aceto di mele può essere utilizzato in lavatrice: cosa accade al bucato? I risultati sono davvero pazzeschi. L’aceto di mele può essere utilizzato come valido sostituto a detersivi chimici con alti livelli di tossicità per l’ambiente.

L’aceto di mele è delicato ed ha un impatto delicato sull’ambiente. Scopriamo in questa guida quali sono i mille usi dell’aceto di mele.

Aceto di mele: cos’è?

L’aceto di mele è il prodotto della fermentazione del mosto di mela e viene utilizzato come condimento e come valido sostituto ai detersivi chimici.

L’aceto di mele è più torbido dell’aceto di vino e con sedimenti sul fondo. La presenza delle mele lo rende un condimento ricco di molte proprietà benefiche.

Aceto di mele: quali sono gli usi in lavatrice?

L’aceto di mele è un ottimo prodotto da usare come ammorbidente per la lavatrice, oppure come disinfettante e sgrassante per tutte le superfici di casa.

Aceto di mele per la guarnizione

Per la pulizia della guarnizione della lavatrice è buon consiglio utilizzare l’aceto di mele. Per via dei frequenti lavaggi, dell’acqua, dei detersivi e del calcare la guarnizione è soggetta a deterioramento ed all’umidità.

Per evitare la formazione di muffe è bene cercare di asciugare la guarnizione della lavatrice e lasciare l’oblò semi-aperto.

Aceto di mele per ammorbidente

L’aceto di mele è noto per le sue proprietà ammorbidenti. Pertanto, può essere utilizzato per rendere morbidi i tessuti nel bucato domestico.

Aceto di mele per eliminare i cattivi odori

Per eliminare i residui di detersivo e di calcare è buon consiglio utilizzare l’aceto di mele, che ha proprietà deodoranti e anti-calcare.

Aceto di mele contro il calcare

Per evitare la formazione del calcare all’interno del cestello della lavatrice è buon consiglio utilizzare l’aceto di vino, che rappresenta un buon metodo casalingo “cura-lavatrice”.

Aceto di mele per la pulizia del filtro

L’aceto di mele può essere utilizzato per la pulizia del filtro, che deve essere pulito in quanto conserva tutte le incrostazioni e lo sporco dei lavaggi precedenti.

Aceto di mele per sbiancare i panni

L’aceto di mele ha proprietà sbiancanti e smacchianti, per questo può essere utilizzato per sbiancare il bucato.

Aceto di mele per pulire il cassetto della lavatrice

L’aceto di mele può essere utilizzato per pulire il cassetto della lavatrice. Basta smontare il cassetto della lavatrice e lasciarlo in ammollo con una soluzione di acqua ed aceto di mele.