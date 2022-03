Situazione incredibilmente delicata quella che lega Aldo Montano alla moglie Olga Plachina, dopo le parole della donna scoppia letteralmente il putiferio. Lo sportivo prende una posizione definitiva.

Come ben sapete in questi ultimi giorni sono accadute innumerevoli vicende completamente strazianti. Ognuno come può tenta di trarre le proprie conclusioni anche se queste possono risultare incredibilmente sbagliate o semplicemente insensate come potrebbe accedere in ogni situazione quotidiana. Schierarsi a spada tratta nel difendere un qualcuno che attualmente sta seminando morte e distruzione non è semplicemente trarre le proprie conclusioni però. Nelle ultime ore si è letteralmente acceso il caos per via di alcune dichiarazione rilasciate dalla donna tramite i suo profili social.

Questi sono mezzi di comunicazione che consentono di esprimere il proprio pensiero e soprattutto condividerlo con il mondo intero. Ciò significa che, ogni parola detta anche di fretta viene dettagliatamente scansionata e messa in discussione da milioni di persone che la pensano diversamente dal pensiero esposto.

Si dovrebbe quindi trattare ogni singolo argomento con estrema delicatezza sempre e non solo quando si è così “influenti”, soprattutto quando si prendono i considerazione fatti di questa portata. A questo forse non ha pensato la Plachino, la quale ha dichiarato quasi di ammirare il presidente della Russia Vladimir Putin.

Aldo Montano prende le distanze da tutto, la situazione con Olga è sempre più complicata

Ebbene si, per chi non lo sapesse la famosa sportiva e modella russa si è particolarmente esposta sostenendo di non essere nessuno per poter giudicare ciò che sta accadendo fra la Russia e l’Ucraina. –“Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice.“– Queste sono le parole di Olga, le quali hanno scatenato un putiferio mediatico inimmaginabile.

Davanti a questo accanimento contro la moglie, l’amatissimo schermitore ha deciso di tentare in qualche modi di far placare gli animi e le cattiverie rivolte verso di lei. Ha infatti tentato di spiegare che in realtà entrambi hanno preso le distanze da tutto ciò che sta accadendo ed inoltre la Plachina attualmente sta vivendo un periodo particolarmente difficile.

“Olga si trova a vivere una situazione particolare… al di là degli aspetti geopolitici della vicenda, ci sono fatti non semplici da metabolizzare. E ascoltiamo sia i tg italiani sia quelli russi. Ci sono differenze notevoli e delle discussioni ma si tratta solo di un sano confronto di idee.“. Queste sono le parole utilizzate da Aldo per placare gli animi, rilasciate durante un’intervista al Corriere della Sera. “Mia moglie ha preso le distanze da tutto.“ – Ha poi aggiunto semplicemente.