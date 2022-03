Antonino Spinalbese si vendica, si consola con la collega di Belen: che mazzata | FOTO

Il modello Antonino Spinalbese volta completamente pagina fra le braccia di una bellissima donna. Lei è una collega di Belen Rodriguez: tutti i dettagli a riguardo.

In questi ultimi mesi abbiamo sentito spesso parlare della rottura della coppia più seguita. I due inizialmente si ostinavano a dischiararsi felici e innamorati l’uno dell’altra, con il passare dei mesi però è trapelata tutta la verità. La crisi fra i due inizia dopo qualche mese dalla nascita della loro figlia Luna Marì e nonostante le continue smentite, i due avevano già intrapreso percorsi diversi. Successivamente la showgirl si è lasciata tutto alle spalle e si è fatta consolare dallo storico ex ballerino Stefano De Martino.

A differenza sua, Antonino non ha più avuto avvicinamenti sentimentali, fino ad oggi infatti si è particolarmente concentrato sul lavoro ed ovviamente sulla crescita della sua primogenita. In questi mesi di lontananza dalla donna infatti lui non è mai stato beccato in compagnia di nessun altra.

Nelle ultime ore però è accaduto l’impensabile. Quello che prima era solo un padre single che non desiderava ancora buttarsi fra le braccia di una donna per via della rottura significativa, oggi appare completamente diverso.

Antonino Spinalbese beccato proprio con lei, la sua nuova fiamma è proprio una collega di Belen

Come vi abbiamo già detto in precedenza, fino ad oggi l’uomo ha deciso di mantenere un profilo basso senza dare nell’occhio. Inoltre ha preferito concentrarsi sul lavoro e sull’importantissimo ruolo da padre. Nonostante le priorità, pare però che sia riuscito a ritagliarsi un po’ di tempo da dedicare ad una donna. Lui insieme alla sua presunta dolce metà misteriosa sono apparsi in pubblico in un noto locale di Milano. Ovviamente i paparazzi non si sono fati scappare l’incredibile occasione ed hanno immortalato il momento. Gli scatti sono finiti perfino sul rinomato settimanale Chi, magazine di proprietà del famigerato Alfonso Signorini.

Lei si chiama Nanda Isaia ed attualmente è una personal trainer di yoga. Oltre a questo bellissimo mestiere la donna è conosciuta soprattutto per la sua presenza nel mondo della moda. Come Belen infatti anche lei posa per i migliori marchi indossando abiti griffati di ogni tipo. I due sono stati avvistati e pizzicati insieme nel centro di Milano. Gli scatti però non li hanno ripresi mano per la mano o addirittura mentre si scoccavano qualche bacio passionale.

Il momento immortalato che principalmente fa insospettire infatti è proprio mentre lei abbraccia lui amorevolmente. Attualmente nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Che questa storia sia motivo di rinascita o sia semplicemente una vendetta minuziosamente organizzata contro Belen? Non ci resta che attendere e scoprire eventuali evoluzioni.