UeD, Ida dimentica per sempre Alessandro: si fa consolare proprio da lui | VIDEO

La famosa dama di UeD, Ida Platano decide di svoltare per sempre pagina dimenticando Alessandro e si fa consolare proprio fra le braccia di un altro uomo. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Come avrete ben potuto immaginare in questi ultimi giorni, nonostante alcuni momenti di felicità inaspettata, la donna si è nuovamente ritrovata con il volto rigato dalle sue stesse lacrime per via della situazione creatasi. Per chi non lo sapesse la dama in questi ultimi mesi ha deciso di tentare di modificare il suo presente ed il suo futuro con la speranza di incontrare finalmente l’amore della sua vita.

Queste aspettative però non hanno fatto altro che rovinare letteralmente alcuni attimi creatisi fra le braccia del cavaliere Alessandro, nonché sua conoscenza. I due hanno iniziato a frequentarsi circa un mese fa e la donna ad oggi si è dichiarata a lui da innamorata pensando di ottenere un risultato ben diverso. Davanti a queste sue confessioni Alessandro però non si è sentito pronto di continuare la frequentazione poiché attualmente non prova gli stessi sentimenti della dama.

Inutile dirlo, Ida ha prontamente abbandonato lo studio per poter rimanere da sola e soprattutto per non versare alcuna lacrima davanti alle telecamere. A quanto parò è giunto qualcuno per risollevarle il morale e strapparle nuovamente il sorriso.

Ida Platano si consola fra le sue braccia nello studio di UeD: tutti i dettagli su quanto accaduto

Vedere la dama in queste condizioni per un amore non corrisposto ha letteralmente straziato la conduttrice e perfino gli opinionisti e la stessa Tina Cipollari, la quale solitamente non tenta di consolare davanti alle telecamere.

I tre quindi hanno tentato di strapparle nuovamente un sorriso cercando di farla ridere senza ottenere però alcun risultato. Alla conduttrice quindi, osservando i scarsi risultati, è venuta una brillante idea.

Nello studio di Uomini e Donne, inaspettatamente ha fatto la sua entrata il ballerino professionista Umberto, latinista dal talento incredibile. Il giovane ballerino, capendo il tutto, non ha esitato ed ha prontamente invitato la donna a danzare insieme a lui. I due, stretti l’uno all’altra, hanno ballato una salsa che al centro dello studio con gli occhi di Alessandro ben attenti su di lei.

Anche se ha più volte affermato di non saper ballare, la donna è apparsa felice del momento passato con Umberto. Sul suo volto è finalmente riapparso il sorriso. Al che Tina, anche con un po’ di egoismo, ha invitato Umberto dicendogli che da oggi in poi potrà entrare nello studio quando vorrà anche senza alcun invito.