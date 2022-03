Tonno in scatola, mai buttare l’olio nel lavandino: è pericolosissimo | Non si torna più indietro

Una delle cattive abitudini è quella di buttare l’olio del tonno in scatola nel lavandino. È davvero pericoloso scolare l’olio nel lavandino. Purtroppo, molti di noi non sanno che questa cattiva abitudine può arrecare un grave danno all’ambiente.

Tutti gli oli che utilizziamo in cucina devono essere smaltiti nei centri di raccolta insieme ai grassi animali che si usano per cucinare. Quale rimedio per evitare di buttare l’olio della scatoletta del tonno nel lavandino? Scopriamolo in questa guida di Letto Quotidiano.

Olio Tonno in scatola: buttarlo è una vera follia!

Ogni anno ognuno di noi produce tre kg di olio, tra cui l’olio di cottura e l’olio di conservazione. Un quarto viene recuperato, mentre il rimanente viene disperso nell’ambiente.

L’olio del tonno in scatola, una volta versato dentro il lavandino, può comportare l’intasamento delle tubature, con problemi ai depuratori ed alle condotte fognarie.

Ciò comporta il cattivo odore ed il ristagno. Per questo, è necessario utilizzare prodotti chimici, che sono nocivi ed inquinanti per l’ambiente.

Olio tonno in scatola: dove buttarlo?

Per il rispetto dell’ambiente è buon consiglio non versare nel lavandino l’olio del tonno in scatola. È una vera follia!

Come tutti gli oli, è buon consiglio conservare l’olio del tonno in scatola in una bottiglia. Inoltre, l’olio di conservazione alimentare deve essere smaltito nei centri di raccolta.

Olio tonno in scatola: un concentrato di Omega 3

L’olio del tonno in scatola è un composto ricco di Omega 3 e può essere impiegato in diversi modi. Da crudo, l’olio della scatoletta di tonno può essere utilizzato per condire gli antipasti di mare o un’insalata di mare.

Inoltre, l’olio del tonno in scatola può essere utilizzato per preparare i primi piatti o per soffriggere il battuto, che può essere utilizzato per preparare zuppe di pesce e secondi piatti di mare.

L’olio del tonno in scatola è buono?

Una ricerca condotta dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari ha validato la tesi che l’olio del tonno in scatola mantiene le sue qualità organolettiche, il sapore e l’aroma.

Inoltre, l’olio del tonno in scatola è un ottimo concentrato di Vitamina D e di Omega 3.

“Scartarlo sarebbe un peccato, perché rispetto all’olio di partenza addirittura si arricchisce di parte del DHA che prende dal pesce”,

è quanto sottolinea il nutrizionista Luca Piretta.